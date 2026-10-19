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Julieta Prandi se escapó del ruido y se fue a Brasil con un hombre, ¿su mejor amigo?

Por Redacción

Julieta Prandi y Emanuel Ortega se separaron apenas 27 días después de su casamiento, y Prandi decidió irse a Brasil, lejos del ruido que la ruptua había generado.

Pero lo hizo con un hombre, lo cual desató inmediatas especulaciones: cuando De Brito mostró una foto de Prandi y el hombre en cuestión, las redes sociales estallaron, teniendo en cuenta que se habla de una infidelidad de Ortega, no de ella.

Pero ella salió al cruce rápidamente a aclarar que se trata de su mejor amigo, Sebastián Waizer, que ya había ocupado un lugar importante en otro momento delicado de su vida.

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