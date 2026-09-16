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Julieta Prandi y Emanuel Ortega se casaron: “No le avisamos a nadie”

Por Redacción

La actriz y el cantante se casaron en un registro civil de San Isidro con la presencia de familiares y amigos. “La idea era que no se sepa”, dijo Prandi, luego de que Ángel de Brito revelara la noticia del casamiento íntimo de la pareja con un enigmático en donde contó también que la dupla se irá de luna de miel a Miami.

Por su parte, Emanuel contó: “No le avisamos a nadie hasta ayer. Un poco a propósito porque queríamos que fuera algo chico y el que podía y quería iba a estar”. La pareja está junta hace seis años y ahora selló su romance con esta unión.

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