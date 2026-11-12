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UN TRÁMITE

Julieta Prandi y su divorcio: “Se disuelve y nada más”

La modelo finaliza su matrimonio

Por Redacción

Julieta Prandi pasó unos días alejada de todo, refugiada en amigas y familia, pero devuelta al trabajo, la modelo se refirió a su divorcio de Emanuel Ortega y fue contundente.

“El tiempo acomoda todo y a todos en su lugar”, comenzó reflexionando sobre esta nueva etapa que le toca transitar. Luego, consultada específicamente por su divorcio, la modelo aclaró: “Lo legal no es un trabajo, es un trámite. Es un trámite que ya se va a hacer con los abogados y ya está”.

En este sentido, Prandi habló sobre cómo resolverían esta situación en el plano legal y lanzó una contundente frase: “No hay división de nada. Es un trámite, así como fue poner la firma, ahora se disuelve, nada más”, dejando en claro que ya no hay más nada con su ex y que solo queda resolver el papeleo que pondrá punto final a su vínculo.

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