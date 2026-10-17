Julieta Vallina: las cajas en las que guardó su vida hoy le devuelven la voz

Durante años, décadas, Julieta Vallina llenó cajas, muchas. Las tenía inventariadas con una fórmula propia que encontró para atesorar no solo el archivo de los proyectos de los que había sido parte, sino también dibujos, reflexiones, fotos, entrevistas y memorias relacionadas con su obra, tan intensa como diversa. No sabía bien para qué lo hacía, pero lo hacía. En el fondo sabía que “en algún momento, alguien lo iba a leer”, como escribió. Y a más de cuatro años de su muerte, sus cajas se abrieron y sus tesoros se compilaron en “Julieta Vallina actriz: La belleza de la melancolía”, un libro que repasa su “legado material y moral”.

Madre, actriz, docente, amante del dibujo y la pintura, Julieta Vallina se fue antes de tiempo. Tenía 50 años cuando el 13 de junio de 2022 partió. La lloró todo el mundo por su compañerismo, su calidez, su talento: referentes del teatro comercial, del off, de la televisión e, incluso, del cine, un universo que todavía tenía mucho por explorar desde la actuación y con el que mantenía, desde hacía años, una profunda relación como espectadora.

En las páginas del libro, de hecho, cuenta cómo en una de esas películas a las que religiosamente iba a ver con su padre -el crítico de cine y cineasta Carlos “Chino” Vallina- descubrió lo que una actuación podía transmitir en otra persona y, así, dejó la timidez de lado y se anotó en la Escuela de Teatro de La Plata, donde comenzó una de las grandes obras de su vida: convertirse en actriz. La otra fue haber sido mamá de Adela, a quien está dedicada esta publicación.

EL DOLOR Y EL AMOR

El germen de este proyecto nació durante la despedida de Julieta: en el cementerio de la Chacarita, en su último adiós, el profesor Alfredo Alfonso se acercó al Chino Vallina y le preguntó qué podía hacer por él. “Un libro”, le dijo sin pensar demasiado, y la respuesta se transformó en una promesa.

Carlos sabía del pequeño tesoro de Juli. Hacía unos años, la había filmado en “Los Taxis 2”, un corto en el que Julieta se interpretaba a sí misma, una actriz que reflexionaba sobre su oficio. El proyecto retomaba una experiencia de 1970, cuando Vallina padre y sus compañeros de la Escuela de Cinematografía reunieron una serie de cortometrajes realizados para la cátedra de Simón Feldman, atravesados por búsquedas personales, políticas y cinematográficas. Aquella experiencia sería, además, un antecedente de “Informes y testimonios sobre la tortura política en la Argentina”, realizado entre 1972 y 1973.

Décadas después, cuando Carlos Vallina decidió retomar aquella experiencia con “Los Taxis 2”, el proyecto adquirió un sentido profundamente familiar: registrar el paso del tiempo, recuperar imágenes de sus hijas (también aparece el registro de Celina, su otra hija, actuando a los cinco años en “Informes…”) y homenajear a Julieta. Inspirado también por “La Jetée”, de Chris Marker, y su reflexión sobre la memoria, buscó preservar, aunque sea, una imagen frente al olvido. En ese corto, Julieta reflexiona sobre el oficio de la actriz y dice “me gusta actuar la melancolía”, una frase que hoy resuena también en las páginas del libro.

EL PROCESO

Editado por la Editorial de la UNLP (Edulp), la Universidad Nacional de Quilmes y el Instituto Cultural, el libro fue compilado por Lía Gómez, con la colaboración de Natalia Aguerre, Franco Jaubet y Laura Rapallini. El diseño estuvo a cargo de Ramiro Galeliano y la edición, de Ramón Tarruella.

“Siempre decimos que esta publicación es una nueva obra de Julieta, que Julieta estrena obra con este libro a partir de una voz que construye una memoria sobre su propio recorrido escénico”, resalta Lía Gómez, investigadora y docente universitaria de grado y posgrado.

Separado por ejes que buscan cubrir las diferentes disciplinas en las que se desempeñó, el libro ofrece un panorama cronológico de sus trabajos, desde sus inicios con “La gravitación de las almas” (1992) y “Maluco” (1993-1994) hasta sus últimas producciones, “La mujer hormiga” (2021) y “Santa Evita”, estrenada de manera póstuma en julio de 2022. Pero, más allá de reconstruir una trayectoria, permite asomarse a algo mucho más íntimo: la manera en que Julieta pensaba, sentía y construía su oficio.

Documentada con textos, entrevistas, tickets, programas, dibujos, recortes y hermosas fotografías, la publicación destaca, sobre todo, su vida en los escenarios. “El teatro: mi vida” es el nombre de uno de los ejes y, también, su propia definición.

A través de estas páginas, Julieta nos deja espiar un poquito de su obsesivo proceso creativo. Escribió un cuaderno por obra: una investigación para cada personaje y se negaba a la idea de descartarlos.

Mientras preparaba la versión de “Tío Vania” de Veronese (“Espía a una mujer que se mata”, 2006), escribió para su actriz: “Buscar una afectación alegre para Helena / Salir de la melancolía / Ella puede reírse toda la obra / Está aburrida, busca divertirse / Vania le causa gracia / Buscar unidad en el movimiento / Buscar movimientos más finos, seductores, como si estuviera flotando / tratar de trasladarlo a la voz”. Y cuando trabajó en la construcción de Elena/Electra de “El reñidero” de Sergio De Cecco (2009), se aconsejó: “Tratar de probar otra cosa, no tanta seguridad / + ironía, - tristeza / Es un poco Hamlet / No llorar: AGUANTÁRMELA”.

Trabajar con este tesoro no fue fácil. El proceso demandó cuatro años y, a la hora de seleccionar qué incluir, se decidió privilegiar su propia voz, analizando y sintetizando varias entrevistas de las que se rescató su mirada sobre su obra.

“Este texto nos da esa sensación de estar escuchándola, viéndola, no solo en esas imágenes, sino también escuchándola en lo que ella definía sobre lo que era el motor de su vida, que era el teatro”, detalla Lía.

Además del material de las cajas, la publicación se enriquece con cartas para Juli que escribieron amigos de sus diferentes mundos y, también, su familia, con las que se buscó generar una especie de diálogo entre la actriz y sus seres queridos.

“La Julieta que van a descubrir en el libro es una Julieta transparente, una Julieta que ha hecho mucho y que sigue haciendo porque seguimos aprendiendo sobre un modo de entender el teatro y un método de narrar y de construir dramáticamente una vida en escena, que fue lo que ella hizo”, resume Lía.

“Julieta Vallina actriz: La belleza de la melancolía” se presentará el martes a las 18 en la sala Iris Scaccheri del Teatro Argentino (Tacec), en 51 entre 9 y 10.