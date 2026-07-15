Kelci Rose Bowers, la novia inglesa de Marcos Senesi, reveló a quién alentará en el partido de Argentina e Inglaterra

El cruce de semifinales del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra paraliza al mundo, pero en especial a una pareja que vive este choque de manera única.

El defensor de la Selección argentina Marcos Senesi y su novia, la jugadora inglesa Kelci Rose Bowers, se encuentran en veredas opuestas hasta el final del partido.

"Es una situación loca porque no pensé que esto iba a suceder. Es un poco loco que Inglaterra juegue contra Argentina en la semifinal. Es una situación única para mí. Por supuesto que ser inglés y llegar a semifinal es un logro loco y estoy súper orgullosa de mi país", reconoció Kelci desde sus redes.

La joven defensora de 22 años, que se lució recientemente en el Bournemouth femenino, tiene muy en claro sus sentimientos.

Pero, a pesar del inmenso orgullo por su país de nacimiento, el fuerte lazo afectivo con el futbolista surgido de San Lorenzo inclina su balanza personal para el encuentro en Atlanta.

"Mi pareja juega para Argentina así que en cualquier relación lo que sea que haga tu pareja lo vas a apoyar. Para mí, poder venir a la Copa del Mundo y apoyar a la Argentina ha sido increíble. Abrazar la cultura en Argentina y publicar en mis redes sociales vistiendo la camiseta", reveló, dejando en claro que apoyará a la albiceleste por amor, pese al orgullo por su nación.

"Hay algo controversial sobre lo que voy a hacer. Voy a ir al partido, a disfrutar el juego y a respetar a ambos equipos. Voy a estar animando a mi pareja y voy a desearle a Inglaterra el mejor juego. Solo estaré allí para disfrutarlo", adelantó con una sonrisa.

Bowers, que conoció a Senesi durante una sesión de fotos del club Bournemouth a inicios de 2024, dejó en claro que su relación con la pelota pasa más por la acción que por ser espectadora. Sus apariciones en los estadios mundialistas se deben principalmente a su rol de compañera.

"Si me conoces, sabrás que en realidad no miro fútbol. Juego al fútbol y lo amo, pero en realidad no lo veo", admitió con total honestidad.

Así, este miércoles, desde un palco del Mercedes-Benz Stadium, sus ojos y su aliento estarán puestos en el equipo argentino que busca el pasaje a la final.