L-Gante quedó afuera de MasterChef Celebrity antes del inicio de las grabaciones

A pocos días de que inicien las grabaciones, MasterChef Celebrity ya tiene su primera baja confirmada para la nueva edición que se estrenará en las próximas semanas. El cantante L-Gante no formará parte del reality, aunque desde el canal no especificó si se debió a problemas de salud o compromisos previos de su agenda profesional.

“Ante las consultas recibidas, queremos informar que L-Gante no formará parte de esta edición de MasterChef Celebrity”, señaló el canal de las tres pelotas en su cuenta de X.

El cantante había faltado a la foto oficial y a otras citaciones que tenía pactadas con la producción, y desde su entorno dieron una explicación vinculada a "un tema medio personal" de él para justificar su ausencia.

“Más tarde hablaré sobre el tema. Afirmen lo que quieran, luego les daré mi palabra. No estoy enterado, no sé cuál es la palabra final, luego veré”, señaló L-Gante en Primicias Ya después de que se conociera su salida del reality gastronómico.

Con la baja de la expareja de Wanda Nara confirmada de manera oficial, resta solamente saber quién ocupará el lugar vacante entre los participantes que se pondrán el delantal en esta nueva temporada del certamen que tendrá a Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana en el jurado.

Por su parte, Alejandro Lerner, Campi, China Ansa, Diego Ramos, Edith Hermida, Elizabeth Vernaci, Grego Rossello, Hernán Coronel, Juli Poggio, Julieta Nair Calvo, Karina Mazzocco, Lizy Tagliani, Luciana Geuna, Luck Ra, Marta Fort, Morena Beltrán, Nazareno Casero, Pablo Giralt, Pablo Migliore, Pachu Peña, Paula Trápani, Rocío Robles y Sebastián Presta son los famosos que comenzarán a grabar la próxima edición de MasterChef Celebrity.