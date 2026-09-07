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LA HISTORIA SIN FIN

L-Gante y Wan, otra vez: un coqueteo en redes que alimenta versiones

Por Redacción

Wanda Nara y L-Gante volvieron a los chichoneos en las redes sociales.

Todo comenzó cuando la empresaria publicó en Instagram un carrusel de fotos en el que, entre imágenes cotidianas, incluyó una captura de pantalla de una videollamada sin respuesta dirigida al cantante L-Gante: se veía la pantalla de su teléfono con el nombre “Elian”, la palabra “Llamando...” y el horario, las 14.11. “Te imaginas ser mi próximo error”, escribió Wanda como texto para el carrete.

Y el cantante le respondió clarito: en los comentarios del posteo le tiró “sería lo mejor que te puede pasar”. El intercambio no se detuvo ahí: Wanda disparó en una historia un “L-Gante si respondes es todo más fácil”, con un emoji de gesto pensativo; y el cantante de cumbia 420 reposteó esa misma historia en su propio perfil con la leyenda “si no le contesto se desesperaaa”. ¿Vuelve la telenovela más larga de la farándula?

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