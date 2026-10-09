La abogada platense Elba Marcovecchio cruzó a Nora Colosimo: reveló las propiedades que se disputan Mauro Icardi y Wanda Nara

Ayer salió la sentencia que definió el divorcio entre Wanda Nara y Mauro Icardi, y esto abrió distintas aristas.

Por un lado, se aclaró que solo se resolvió la disolución del matrimonio. Además, la Justicia italiana rechazó el pedido económico, una suerte de compensación, que había solicitado Wanda.

En medio de esta situación, Ana Rosenfeld dijo lo suyo, mientras que, Elba Marcovecchio tuvo varios cruces con Nora Colosimo.

Sobre la cuota y la compensación para Wanda, cuya existencia Nora negó, la abogada platense contestó: “Efectivamente la pidió. 250 mil euros mensuales y efectivamente pidió una compensación económica postdivorcio. Eso fue rechazado. La señora Nara lo perdió”.

“La sentencia dice que ella hace su patrimonio, que no voy a decir de cuánto, pero que es más que significativo, pero lo hace a raíz de la separación de Mauro y lo que fue su matrimonio con Mauro. Entonces, ¿qué compensación económica le va a pedir al mismo hombre que la hizo millonaria? Eso lo dice la sentencia”, siguió la letrada.

Por otro lado, al ser consultada sobre por qué el divorcio se tramitó en Italia y no en Argentina, donde puede ser unilateral y mucho más rápido, explicó que la decisión estuvo vinculada a los bienes, ya que la mayoría de las propiedades se encuentran en territorio italiano. Colosimo intervino y sostuvo que su hija quería divorciarse en Argentina, pero que Mauro llevó el trámite a Europa para demorarlo.

Entonces, sobre ese punto, Marcovecchio dijo: “Primero, no voy a discutir con Nora porque habla como madre y no sabe del expediente o le cuentan mal las cosas. Wanda nunca inició el divorcio acá, solamente presentó una planilla para que se sortee el divorcio, pero tenés que acompañar con la demanda de divorcio, que nunca fue presentada”.

“Por otro lado, una gran victoria a nivel patrimonial para Mauro. Por eso, pienso que la decisión fue más que acertada”, afirmó.

Entonces, se quiso saber cuáles eran los bienes que reclama Icardi.

Allí, la abogada fue cautelosa: “Lo que pasa es que eso sigue tramitándose. Hubo una separación de los bienes que Mauro impugna porque es desproporcionada. Pero eso continuará. Todo es una cuestión de equilibrio. Estamos hablando de muchísimos inmuebles. Entre cinco y siete propiedades en Italia y acá en Argentina hay más bienes”, cerró con el tema.