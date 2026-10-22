La actriz Catherine Zeta-Jones sorprendió al hacerle un llamativo consejo a Lionel Messi

La afamada actriz Catherine Zeta-Jones no necesitó de dos preguntas. Alcanzó con que le mencionaran a Lionel Messi durante una conferencia de prensa en la New York Comic-Con para que la actriz galesa de 57 años dejara en claro que su devoción por el astro argentino sigue intacta: “Soy una gran fanática de Messi”, resumió la ganadora del Oscar, con la misma convicción que la llevó a hacerse hincha del Paris Saint-Germain cuando el delantero recaló en el club francés y, más tarde, a seguir cada paso del Inter Miami en la Major League Soccer.

La actriz de Hollywood nacida en Swansea, Gales, en 1969, estaba en el evento neoyorquino para presentar Kill Jackie, su nueva serie de thriller y venganza para la plataforma AMC+, cuando la consulta del periodista y creador de contenido Federico Carestia la llevó hacia el fútbol.

Allí, pocos días antes, Messi había oficializado su adiós a la camiseta albiceleste, una noticia que Zeta-Jones no dejó pasar por alto y que la empujó a compartir una postura apasionada tras la despedida de la selección argentina del astro de 39 años.

"Por supuesto, sé que se está retirando de la selección nacional. Pero todavía sigue jugando en Miami, ¿no? Prefiero que se quede en la selección nacional y que le dé un descanso a Miami. Pero esa soy yo”, sorprendió con el consejo entre risas. Y no se detuvo ahí. Con la soltura de quien ya no tiene nada que ocultar sobre sus lealtades futbolísticas, señaló: “Sabés que lo seguí cuando se fue a Paris Saint-Germain. Me volví hincha del Paris Saint-Germain y ahora soy hincha del de Miami”.

Pero, la actriz reconoció que su amor por el capitán argentino tiene un límite geopolítico. Al referirse a los cruces entre Inglaterra y Argentina, como el sucedido en la semifinal del Mundial 2026, Zeta-Jones admitió que la cuestión se vuelve espinosa: “Tengo que decir que, sin embargo, si Inglaterra jugara contra Argentina, tendría que... por mucho que ame a Messi... Eso fue difícil para mí, porque mi amor por Messi tuvo que ser persuadido para que terminara hinchando por Inglaterra”.

Vale destacar que, el profundo fervor de la protagonista de The Mask of Zorro y Chicago por el diez argentino no es reciente.

Cuando Argentina se consagró campeona del mundo en Qatar 2022, tras una final épica ante Francia, Zeta-Jones fue una de las celebridades internacionales que expresó su euforia en las redes.

Aquél día, compartió un video del momento decisivo del partido y escribió un mensaje que no dejaba lugar a ambigüedades: “¡El mejor partido que he visto en mi vida! Mira, yo apoyo al Paris Saint-Germain. ¿Por qué? uno se pregunta. Amo a los franceses. Pero tienen que entender; yo amo a MESSI. ¿Y lo mejor?... Mi marido, Michael Douglas, está bien con eso. ¡Así que no llores por mí ni por nadie más, Argentina! ¡¡OLE!!!”.

Finalmente, tiempo después, la actriz volvió a publicar un posteo dedicado al rosarino con una frase que condensaba su admiración en cuatro palabras: “Y Dios creó a Messi”.