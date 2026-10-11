La agenda de espectáculos en La Plata para este fin de semana

HOY

MÚSICA

Dúo de Cámara.- A las 19 en la Peña de las Bellas Artes, 49 N 879, entre 12 y 13, con Celia Dabul en violoncello y Juan Pablo Scafidi en piano. Interpretarán obras de Gabriel Faure, Nikolai Rimsky Korsakov, Manuel de Falla, Carlos Guastavino y Heitor Villalobos. Gratis.

Dúo Karma.- A las 15.30 en el Centro Cultural Viejo Almacén El Obrero, 13 y 71, presenta “Na Nu Ní”.

Concierto de piano y guitarras.- A las 17 en la basílica San Ponciano, 48 entre 5 y diagonal 80, con Alejandro Mejía Sánchez, Marcial Ramírez, Erick Tippiani, Andrés Esteves, Juan José Rives y Leandro Chamorro. Gratis.

Ensayo abierto Orquesta Big Bend.- A las 15.30 en la planta alta de Estación Provincial, 17 y 71. A la gorra.

Caravan Swing Band.- A las 16 en Estación Provincial, 17 y 71. A la gorra.

Benja Molina Chazarreta.- A las 18 en el playón de Estación Provincial, 17 y 71, con Levú como invitados. A la gorra.

18 Kilates.- A las 21 en el Hípico, 52 entre 118 y 119, Paseo del Bosque.

TEATRO

Lady Godiva: la diva.- A las 20 en El Escape, 44 entre 23 y 24, con dramaturgia y dirección de Lorena Velázquez.

Una cajita dentro de un cuaderno.- A las 20 en la sala A del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, se presenta la obra basada en el cuento homónimo de Humberto Costantini.

La revoluta.- A las 20 en el Centro Cultural Viejo Almacén El Obrero, Calle 13 y 71.

Bajo la tormenta.- A las 20 en sala Discépolo, 12 entre 62 y 63. Las entradas, gratuitas, se retiran desde una hora antes de la función.

El almacén de los ecos.- A las 20 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21.

De profesión: maternal.- A las 19 en La Caipo, 58 entre 10 y 11, de Griselda Gambaro.

CINE

Bajo tus pies.- A las 18 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Cristian Bernard.

Ojos de serpiente.- A las 20 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Brian De Palma. Se proyecta en 35mm.

Desobediente.- A las 18 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Federico Coringrato.

La princesa Mononoke.- A las 20 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Hayao Miyazaki.

LITERARIAS

Releer, feria del libro usado.- De 14 a 19 en la Casa Cultural PI, 51 entre 18 y 19, una propuesta autogestiva que reunirá a diez librerías especializadas de la ciudad para acercar al público una amplia selección de libros usados, descatalogados y de diversas temáticas.

ACTIVIDADES

Feria del playón.- Desde las 14.30 en Estación Provincial, 17 y 71.

Feria de colecciones y antigüedades.- Desde las 14.30 en Estación Provincial, 17 y 71.

MAÑANA

MÚSICA

La Veredita: 10 años.- A las 16.30 en Casa Metro, 4 entre 51 y 53. La banda marplatense aterrizará nuevamente en La Plata para celebrar una década de canciones, risas y locuras: habrá sorpresas, juegos, música en vivo y, por supuesto, ¡torta de cumple!

Concierto de premiación del Concurso Lumen Artis en Interpretación de Música de Cámara para Canto-Piano.- A las 18 en el Teatro de Cámara de City Bell, diagonal Urquiza entre 462 y 464, con entrada libre y gratuita. A cargo de los ganadores que se presentarán el sábado y domingo. El concurso de Lumen Artis se viene realizando desde 2012 cada dos años y está específicamente destinado al dúo, evaluando conjuntamente al cantante y al pianista.

Tremendo marañón.- A las 17 en el playón de Estación Provincial, 17 y 71. Salsa.

Ricardo Parisi.- A las 12 en Villa Lenci, 22 y 76, junto a Luis Katios y Marcelo Gabriel. Melódicos y bailables.

ACTIVIDADES

Día de la diversidad cultural.- Desde las 12 en Club Villa Paula, 152 y 12, Berisso, con Juncal, Masa madre, Leonardo Santillán, Luis Ocampo y Carla Palavecino, Giuliana Pronik y Tiziano Rodríguez y Ceferino Céspedes.

Danza contemporánea + ritmo y percusión con señas.- A las 15.30 en el playón de Estación Provincial, 17 y 71, con dirección de percusión de Martín Drago, e idea y dirección general de Melisa Leonardi.

Feria del playón.- Desde las 14.30 en Estación Provincial, 17 y 71.