La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata

DOMINGO

ÓPERA

Il trovatore.- A las 17 en la Sala Ginastera del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10, ópera de Giuseppe Verdi en versión semi-escenificada, con la participación de la Orquesta y el Coro Estables del Teatro. La dirección musical será de Lucía Zicos y la dirección escénica de Florencia Ayos. El Coro Estable contará con la preparación de Santiago Cano. Entrada gratuita con reserva previa.

MÚSICA

Camerata Académica del Teatro Argentino.- A las 18 en la Sala Piazzolla del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10, la orquesta formada por jóvenes instrumentistas becados, con la dirección de Bernardo Teruggi, interpretará obras de Mozart, Haydn y Beethoven. Entrada gratuita con reserva online.

Orquesta Big Bend.- A las 15.30 en la Estación Provincial, 17 y 71. A la gorra.

Dr. Bandalanga.- A las 16 en la Estación Provincial, 17 y 71. A la gorra.

Versión animal.- A las 18 en la Estación Provincial, 17 y 71. A la gorra.

CINE

El tren fluvial.- A las 18 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Lorenzo Ferro y Lucas A. Vignale.

Jackie Brown: triple traición.- A las 20 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Quentin Tarantino. Se proyecta en 35mm.

La espera.- A las 18 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Darío Doria.

Petite maman.- A las 20 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Céline Sciamma.

TEATRO

Lady Godiva la diva.- A las 20 en El Escape, 44 entre 23 y 24. Dirección y dramaturgia: Lorena Velazquez.

La Revoluta.- A las 20 en El Obrero, 13 y 71. Entrada a la gorra.

Carles, el eslabón perdido del rock nacional.- A las 19 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21.

Cuadriláteros 7.- A las 21 en el Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, teatro breve reunido creado, montado y producido dentro de los espacios de creación y montaje de Teatro Estudio bajo la dirección general de Gastón Marioni.

Bajo la tormenta.- A las 20 en la Sala Armando Discépolo, 12 entre 62 y 63, escrita por M. López Repetto y dirigida por Toni Lorenzo y César Barella.

Volcada.- A las 20 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, de Noelia Vergini.