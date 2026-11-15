La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata

HOY

MÚSICA

Tony Rey: Puro Flamenco.- A las 20 en el Círculo Andaluz, 45 Nº 835 entre 11 y 12. El artista español se presenta acompañado por Héctor Romero en guitarra y los bailarines La Paya, La Jore, Cristian Rivero y Alejandro Cristóbal.

Semana de la Música.- De 11 a 22 en el Camping Municipal, 122 y 54. Jornada de folclore “Posta Querandíes: Tradición e identidad”, con Vislumbre del Esteko, Tomás Lipán, Antonio Tarragó Ros, Milena Salamanca, Carla Nieto y Los Díaz Pasan Volando, Pancho Santarén, Sikuris Aymará, Alejandra Rodríguez, la Escuela de Danzas Tradicionales José Hernández, La Gomería, José Luis Redondo y Pericón Nacional, Ezequiel Romano, Gretel Toloza, Lorena Salomón y Emanuel Gabotto.

11º Encuentro de Acordeonistas del Río de La Plata.- De 15 a 22 en Beressia, territorio isleño del Delta de Berisso. “Concierto para el humedal”, con música en vivo de Tita Print, Luci Lezica, Tina Trost, Nahiel Dornell y Hernán Crespo, y una escucha colectiva inmersiva guiada por Julio Milat.

Piano a cuatro manos.- A las 19 en la Peña de las Bellas Artes, 49 Nº 879 entre 12 y 13. Jorge Reyna Almandos, Vanesa Mola y Dana Crivaro interpretarán obras de Mozart, Beethoven, Brahms, Moszkowski y Dvořák. Entrada libre y gratuita.

Ricardo Parisi.- En el Club Amanecer de los Abuelos, 4 bis y 613. Repertorio de melódicos y bailables. Horario no informado.

Silvia Gómez y Lisandro Baum.- A las 20 en Desafinados Club, diagonal 93 Nº 52, City Bell. Presentan “Zamba”.

Dúo Madison.- A las 21 en Teatro Bar Cultural La Ferretería, 57 entre 11 y 12.

Perro Andaluz.- A las 17 en el Playón de Estación Provincial, 17 y 71. Espectáculo dedicado a la música de Serú Girán. Gratis.

Versión Animal.- A las 18.30 en el Playón de Estación Provincial, 17 y 71. Homenaje a Soda Stereo. Gratis.

TEATRO

Beguinas, ni esposas ni monjas.- A las 20 en Teatro El Escape, 44 entre 23 y 24. Dramaturgia y dirección de Martín Noya.

Bailó toda la noche, tomó agua fría y se murió.- A las 19 en Casa Metro, 4 entre 51 y 53. Obra de Canela Corno.

Fábrica de chicas.- A las 20 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19. Obra sobre dos mujeres que trabajan en una fábrica y enfrentan sus deseos, vínculos y conflictos.

Te invito a mi velorio.- A las 19 en el Teatro de Cámara de City Bell, diagonal Urquiza entre 462 y 464. Protagonizada por Irene Bianchi.

Acelerado.- A las 20.30 en Teatro La Nonna, 47 esquina 3. Espectáculo de Rodrigo Lussich, en el marco de los festejos por el 35º aniversario de la sala.

EVENTOS

Feria de Colecciones y Antigüedades.- Desde las 12 en el Playón de Estación Provincial, 17 y 71.