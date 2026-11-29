HOY

DANZA

El lago de los cisnes.- El domingo a las 18 en la sala Ginastera del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10.

MÚSICA

Camerata Académica del Teatro Argentino.- A las 17 en la Sala Astor Piazzolla del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10, con un concierto dedicado al repertorio tanguero, especialmente arreglado para esta formación. Bajo la dirección de Bernardo Teruggi.

Dúo de flauta y piano.- A las 19 en la Peña de las Bellas Artes, 49 Nº 879 entre 12 y 13, con Hugo Regis (flauta) y Diana Di Giacomo (piano), quienes interpretarán obras de Robert Schumann, Claude Debussy, Gabriel Fauré, Astor Piazzolla, Balazs Arpad y A. F. Doppler. Entrada libre y gratuita.

Ricardo Parisi.- En el Club Circunvalación, 7 entre 77 y 78. Melódicos y bailables.

Elián Espósito Sandoval.- A las 21 en El Expreso, 12 y 72, presenta las canciones de su EP “Confluencia poética”, con arreglos propios, acompañado por Lisandro Pejkovich (violín), Jesús “Beto” Cordero (viento) y Eduardo Roldán (bombo). También interpretarán clásicos del folclore.

Coro Neshama.- A las 19.30 en el Max Nordau, 11 entre 58 y 59, celebra sus diez años junto al Coro del Colegio de Médicos, dirigido por Vanina Rivarola.

Sofía Viola.- Desde las 18 en El Cafecito de Cocoliche, diagonal 77 entre 11 y 41, en el marco del primer aniversario del espacio. La jornada incluirá intervención de prendas, barra de vermú, comidas, café, pastelería, DJ set de Luciano Cirone y el cierre musical a cargo de Sofía Viola. Entrada libre y gratuita.

Ensayo abierto de la Orquesta Big Bend.- A las 15.30 en la planta alta del Centro Cultural Estación Provincial, 17 y 71. Gratis.

Las Guitarras Sensibles de Flores.- A las 17 en el playón del Centro Cultural Estación Provincial, 17 y 71. A la gorra.

Benja Molina Chazarreta y artistas invitados.- A las 19 en el playón del Centro Cultural Estación Provincial, 17 y 71. A la gorra.

Toby Villa.- A las 20.30 en el playón del Centro Cultural Estación Provincial, 17 y 71. A la gorra.

TEATRO

Miracolosa.- A las 20.30 en Teatro El Escape, 44 entre 23 y 24, con dramaturgia de Patricia Suárez, texto adaptado por Verónica Bascarán y dirección de Pablo Gayoso.

Narices negras.- A las 20 en el Centro Cultural Viejo Almacén El Obrero, 13 y 71. Última función.

Fábrica de chicas.- A las 20 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19. Tercera función.

Modelovivo muerto.- A las 20.30 en el Teatro Coliseo Podestá, 10 entre 46 y 47. Durante el examen de fin de curso de una prestigiosa academia de arte, un modelo vivo es encontrado misteriosamente sin vida. Al descubrir que se trata de un crimen, el personal de la institución lleva adelante una investigación con técnicas poco ortodoxas e interrogatorios en los que todo puede pasar.

Poema criollo.- A las 19.30 en Teatro La Lechuza, 58 entre 10 y 11.

EVENTOS

Muestra de talleres 2026.- Desde las 15 en el Área de Adultos Mayores del Centro Cultural Estación Provincial, 17 y 71, con exposición de trabajos y diseños, juegos para compartir y entrega de certificados.

Feria del Playón.- Desde las 16 en el playón del Centro Cultural Estación Provincial, 17 y 71. Feria de artesanos y emprendedores, una propuesta de barrio, arte, trabajo y diseño.

Clase abierta de swing.- A las 18 en la planta alta del Centro Cultural Estación Provincial, 17 y 71. Gratis.