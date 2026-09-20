La agenda de espectáculos para disfrutar este domingo en La Plata

HOY

DANZA

En mí.- A las 21 en 51 entre 18 y 19, espectáculo de baile flamenco de Luciana Abelenda.

ÓPERA

La solterona y el ladrón.- A las 18 en el Teatro de Cámara de City Bell, Diagonal 4 entre 462 y 464, la Compañía Ópera Joven presenta la obra de Gian Carlo Menotti, ópera de un acto. Dirección general de Marta Blanco.

MÚSICA

Carmina Burana.- A las 17 en la Sala Ginastera del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10, la obra de Carl Orff interpretada por la Orquesta, Coro, Coro de Niñxs y cantantes solistas del Teatro. Entrada gratuita con reserva online.

Dúo Camareando.- A las 19 en la Peña de Bellas Artes, 49 entre 12 y 13, el dúo integrado por Luis Galfetti, clarinete bajo, saxo barítono y saxo alto, y Patricio Lew, piano, interpreta obras de Debussy, Bantock, Dvorak, Vorlová, Danón, Ariel Ramírez, Tozzola y Astor Piazzolla. Entrada libre y gratuita.

Orquesta Big Bend.- A las 15.30 en la Estación Provincial, 17 y 71, ensayo abierto. A la gorra.

Culto Gitano.- A las 20 en 43 entre 7 y 8, Fernando Samartin se mete en la piel del Gitano.

CINE

Lu & Pau.- A las 18 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Nicanor Loreti.

La Niña Santa.- A las 20 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Lucrecia Martel. Se proyecta en 35mm.

EVENTOS

Escena Joven.- Desde las 13 a las 22 en el Centro Cultural Islas Malvinas, exposición de arte y plataforma multicultural con más de 250 artistas que comparten música, teatro, fotografía, pintura, diseño industrial, producción audiovisual, poesía y danza.

TEATRO

Contra el amor.- A las 19.30 en El Obrero, 13 y 71.

Consagrado a Marte – Anabella Cartolano – Denis & Las Perlas.- Desde las 16 en la Estación Provincial, 17 y 71, en el marco de Teatro por la Identidad.

ALoQueSer, por personas como vos….- A las 20 en Casa Lemma, 11 entre 59 y 60, a cargo de Proezas Grupo Teatral.

Reunión de padres.- A las 19 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19.

Bajo la tormenta.- A las 20 en la Sala Armando Discépolo, 12 entre 62 y 63. Entrada gratuita.

Génesis, así somos.- A las 19 y a las 20.45 en el Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, creación de su primer Elenco Juvenil, conformado por una selección de 14 jóvenes alumnos y alumnas de 14 a 17 años surgidos de los talleres de actuación para adolescentes. Con dirección de Gastón Marioni.

Technophilia.- A las 19.30 en el Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21.

No te vayas con amor o sin él.- A las 20 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5.

Qué quilombo!.- A las 20 en El Escape, 44 entre 23 y 23.