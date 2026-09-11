La agenda de espectáculos en La Plata: música, teatro, cine, shows y más

Hoy

Música

Coro Lírico Va, pensiero.- A las 19 en la Parroquia San Miguel Arcángel, 6 esquina 124, con dirección de Raúl Salvatierra. Entrada libre y gratuita.

Piano Bar.- A las 21 en Montevideo y 18, Berisso, se presentan Máximo Rozenfeld y Orne Corei.

Luisina Kippes & De Vainilla y Chocolate.- A las 21 en la Estación Provincial, 17 y 71.

Capibaras.- A las 21 en Esquina América, 18 y 71.

La Peñaza.- A las 20.30 en Aluvión, 45 entre 4 y 5, se presentan: Marcos De La Canal, Noelia Miranda y Pablo López.

Sarao.- A las 20 en Desafinados, Diagonal 93 N°52, City Bell, samba, funk, jazz.

Viejas Locas-Intoxicados + SED + Deudores Rock.- A las 21 en el Teatro Favaloro, 67 entre 116 y 117.

Pez.- A las 21 en Casa Suiza, 2 entre 44 y 45.

Bon Jovi x Valentinos.- A las 21 en Espacio Live, 56 entre 8 y 9.

Cine

La casa del minotauro.- A las 18.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Federico Bongiorno

Arde Bahía.- A las 20.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Marcelo Villanueva.

Sin ley.- A las 18 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Carlos Lasso

Trenes rigurosamente vigilados.- A las 20 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Jirí Menzel.

Teatro

Dani La Chepi.- A las 21 en 43 entre 7 y 8.

El Diego extremo.- A las 20 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7.

Soy tu ángel.- A las 21 en La Nonna, 47 esquina 3, con Germán Kraus y Silvia Peyrou.

Humorísimas.- A las 22.30 en 51 entre 18 y 19, presentan “Maestras del Humor”. Con Jonatan Sapag, Nico Prada y Gaia.

Desde el altillo. Historia de un exilio.- A las 20.30 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5.

Match.- A las 21 en Sala 420, 42 entre 6 y 7, teatro, deporte y humor.

Poema Criollo.- A las 20 en La Mercería, 1 entre 36 y 37.

Si sucede conviene.- A las 21 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21.

Casa Matriz.- A las 22 en Casa Hereje, 40 entre 14 y 15.

EntreNos Vol. II. No hay puntada sin hilo.- A las 21 en La Alborada, 58 entre 10 y 11, con dirección de Gonzalo Gómez Safar.

Caryl Chessman. El asesino de la luz roja.- A las 22 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, escrita y dirigida por Guillermo Ale e interpretada por Martín Álvarez.

El Archivista.- A las 21 en El Medio Aljibe, 11 entre 66 y 67, escrita por Héctor Levy-Daniel, con dirección y puesta en escena de Sebastián Ojea.

Liga de improvisadores.- A las 20.30 en Espacio Sudaka, 7 entre 68 y 69, donde el teatro y el deporte se encuentran.

Sociedad Platense de Stand Up.- A las 21.30 en Tres Empanadas, 43 y 22, con Julián Dorati y Checho Falco. Entrada libre, show a la gorra.

Ciclo de obras cortas.- A las 20.30 en El Escape, 44 entre 23 y 24, cinco obras cortas: Match Fake, Vikingos a la deriva, Tierra en terapia, Déjame intentar y ¡Es tu culpa!. Dirección y dramaturgia: Lorena Velazquez.

Narices Negras.- A las 21 en El Altillo del Sur, 1 casi 67, historias de Cromañón con dirección de Ceci Rossini y Marce Curci.

Fauna postal.- A las 21.30 en El Obrero, 13 y 71.

Exposiciones

Fatamorgana en el Río de la Plata.- Quedó inaugurada en en Museo Catedral, 14 entre 51 y 53, la muestra fotográfica de Clemente Rey dedicada a espejismos desde las costas de La Plata, Berisso y Ensenada.

Luis Tomasello: Arte cinético.- A las 19 en el Macla, 50 entre 6 y 7, quedará inaugurada la muestra que reúne obras del artista platense pertenecientes a la colección del museo y propone un recorrido por las investigaciones que el artista desarrolló en torno al movimiento, el espacio, el color y, especialmente, la luz, con curaduría de Joaquin Almeida. La muestra podrá visitarse hasta el 1 de noviembre, de martes a domingos de 12 a 20, con entrada libre y gratuita.

Mañana

Música

Cuarteto de cuerdas.- A las 18 en la Sala Astor Piazzolla del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10, se presentan Esteban Rossi y Joaquín Lopes Canadell (violines), Ricardo Bugallo (viola) y Siro Bellisomi (violoncello) para interpretar obras de Schubert, Beethoven y Brahms. Entrada gratuita con reserva online.

Las Pastillas del Abuelo.- A las 21 en el Hipódromo, 44 y 115.

Gustavo Santaolalla.- A las 20 en la Sala Ginastera del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10.

La bomba de tiempo.- A las 21 en la Comunidad Ferroviaria, 3 y 526.

Aniversario del Taller de Perfeccionamiento de Canto y Guitarra.- A las 21 en La Salamanca, 5 entre 61 y 62, se presentan Oscar Hernández, Cecilia Cattaneo, Lidia América Torres, Mónica Quarto, Analía Rapacini y más.

Hot Shooters.- A las 22 en Desafinados, Diagonal 93 y Centenario, viaje a la época dorada del swing.

Tango e historias.- A las 21 en Casa Cuchá, 2 entre 46 y 47, se presentan La Morocha Hourcade y Cuidado Piantadino Dúo.

Encuentro Coral Platense.- A las 19.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, se presentan el Coro de Empleados de la DGCyE, Coral Gonnet, Coro Juglar y Coro Universitario de la UNLP. Entrada gratuita.

Hojas por el barrio.- A las 21 en Ciudad de Gatos, 17 y 71.

Oasis.- A las 20 en 49 entre 4 y 5, tributo a Oasis.

Super 8 + El Diablo y su pedal robado.- A las 21 en Casa Pulsar, 58 entre 5 y 6.

1000 horas.- A las 21 en Espacio Live, 56 entre 8 y 9, tributo a Los Abuelos.

Llevateló 87.- A las 23.30 en el Teatro Favaloro, 67 entre 116 y 117.

Autos robados.- A las 20 en 58 entre 10 y 11.

Ricardo Parisi .- A las 21 en 16 y 65, melódicos y bailables

Peña Solidaria.- A las 20 en el Club Almafuerte, 8 y 156, Berisso, se presentan:Sembrando Raíces, Valeria Sequeira y Adrian Romero. Luna Sachera, Los Hermanos Herrera, Mapai, Los Maldo, Maxi Retamar y Ricardo Roldan.

Dúo Musikarma.- A las 21 en 14 y 54, presentan “Brazilian Night”. Entrada libre.

La Minga Candombe.- A las 14 en la Estación Provincial, 17 y 71, desfile de comparsas.

Tan-Gó.- A las 17.30 en la Estación Provincial, 17 y 71, orquesta que interpreta composiciones y arreglos propios fusionando ritmos y estilos populares abordados desde una mirada orquestal. A la gorra

Legüerale.- A las 19 en la Estación Provincial, 17 y 71. A la gorra.

Karina La Princesita.- A las 23.30 en La Reina, Centenario y 511.

Dúo Aguirre/Rodríguez.- A las 21 en La Casa del Diagonal, Diagonal 74 entre 20 y 21.

Bondi Funk Vol II.- A las 21 en 115 entre 62 y 63, se presenta Only Funk con la participación especial de Marco Viscusi.

Lautaro Mazza junto a Oscar de Elía.- A las 20 en El Molino, Las Heras 634, Brandsen. Con Simón Barán como artista invitado.

Cine

Intensamente 2.- A las 16.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7. Entrada gratis.

La casa del minotauro.- A las 18.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Federico Bongiorno.

Animación surrealista en la URSS.- A las 20.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7.

Teatro

Un hombre peligroso.- A las 19 en el Tacec, 51 entre 9 y 10.

Criado por lobos.- A las 21 en 43 entre 7 y 8, con Pablo Agustín, que cuenta su particular historia, infancia y traumas de manera sarcástica, humorística y sanadora.

Delta. Cuando el río se revuelve, la mierda sale a flote.- A las 20 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7.

El Puente Azul.- A las 21 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21.

Bajo la tormenta.- A las 21 en la Sala Armando Discépolo, 12 entre 62 y 63, Escrita por M. López Repetto y dirigida por Toni Lorenzo y César Barella. Entrada gratuita.

EntreNos Vol. II. No hay puntada sin hilo.- A las 21 en La Alborada, 58 entre 10 y 11, con dirección de Gonzalo Gómez Safar.

Matías Acuña.- A las 21.30 en La Nonna, 47 esquina 3, presenta “Crowdworking”.

Dora.- A las 21 en La Mercería, 1 entre 36 y 37. Dramaturgia y dirección: Pablo Eugenio Fernández Iriarte. Última función.

La gravedad de lo incierto.- A las 21.30 en el Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40. Libro y Dirección: Gastón Marioni.

Cuando los animales duermen.- A las 21.30 en El Obrero, 13 y 71.

Escenas de medianoche.- A las 23.30 en El Obrero, 13 y 71, a la gorra.

Tiene que salir.- A las 20.30 en La Gran 7, 62 entre 1 y 115, espectáculo de variedades: circo, tela, música, danza. Entrada a la gorra.

Así no te amará jamás.- A las 21 en El Escape, 44 entre 23 y 24, con dirección de Magui Cabassi.

Húmedas historias platenses.- A las 19 en el Galpón de Fierro, 71 y 15, historia de la Ciudad contada por sus vecinos, con dirección de Carlos A. Pérez Rigirozzi y Lucia Uncal Scotti.

Humorísimas.- A las 23 en 51 entre 18 y 19, con Javier Cardini y Nico Prada.

Cuerdas sueltas.- A las 20.30 en La Lechuza, 58 entre 10 y 11, ciclo de obras de formato breve con guión y dirección de Alejandra Fiori.

El Robo, un policial metafísico.- A las 21.30 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, de la compañía Teatro Pagano con dirección de Gerardo Fabris.

Vacío.- A las 21 en Área Chica, Boulevard 83 esquina 34, improvisación teatral dirigida en vivo por el Pollo Canevaro y Federico Aimetta.

La nona.- A las 21 en el Teatro UNLP, 10 entre 54 y 55, de Roberto Cossa. Entrada gratuita.

¡Ay, por Dios!.- A las 20 en Telón Negro, 13 entre 32 y 33.

Pandora.- A las 21 en Casa Hereje, 40 entre 14 y 15, ciclo donde se comparten trabajos de distintas disciplinas -teatro, circo, clown, títeres, poesía, música, magia y otras propuestas escénicas.

Infantil

Monstruos… monstruosamente divertidos.- A las 17 en La Alborada, 58 entre 10 y 11. Libro, producción y dirección general: Nico Alonso.

Domingo

Danza

Iñaki Urlezaga - El aplauso final.- A las 21 en el Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10.

Música

Claudia Gomila.- A las 17 en la Catedral, 14 entre 51 y 53, en el marco del ciclo de órgano.

Peña.- A las 12 en Villa Roca, 162 Norte entre 29 y 30, Berisso, se presentan Sembrando Raíces, Gisela Stagnaro, Ceferino Céspedes, Maxi Retamar, Los del Barrio y Beto Maldonado.

Orquesta Big Bend.- A las 15.30 en la Estación Provincial, 17 y 71, ensayo abierto. A la gorra.

Dúo de tango Viscusi-Frati.- A las 15.30 en la Estación Provincial, 17 y 71. A la gorra

Los Chaza.- A las 17.30 en la Estación Provincial, 17 y 71. A la gorra.

Ostinato Destiny.- A las 20.30 en Dobel T, 23 entre 43 y 44, proyecto que reinterpreta la música de Iron Maiden mediante un ensamble de cuerdas, guitarra eléctrica y percusión.

Patio de tango.- A las 16 en La Vieja Estación, Alberti y Sidoti, Ensenada, espacio para profesionales y aficionados con la guitarra de Juan Páez. Desde las 18, milonga.

Canciones Argentinas.- A las 19 en la Peña de las Bellas Artes, 49 entre 12 y 13, se presenta Leandro Medera en canto y guitarra. Entrada libre y gratuita.

Cine

Barry Lyndon.- A las 18 en el Teatro de Cámara de City Bell, Diagonal 4 entre 462 y 464, de Stanley Kubrick.

La casa del minotauro.- A las 18 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Federico Bongiorno.

Sin ley.- A las 18 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Carlos Lasso.

Los edukadores.- A las 20 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de

Teatro

Hilda Fest.- A las 20 en el Teatro Metro, 4 entre 51 y 53, una galería de personajes retratan el día a día de las aulas.

¡Qué quilombo!.- A las 20 en El Escape, 44 entre 23 y 24, con dirección de Nicolás Libardoni.

Laboratorio de una familia en crisis.- A las 19 en El Altillo del Sur, 1 casi 67, creación colectiva con coordinación de César Palumbo.

Bajo la tormenta.- A las 20 en la Sala Armando Discépolo, 12 entre 62 y 63. Escrita por M. López Repetto y dirigida por Toni Lorenzo y César Barella. Entrada gratuita.

Contra el amor.- A las 19.30 en El Obrero, 13 y 71.

Tecnophilia.- A las 19.30 en el Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21.

Empoderadas.- A las 20 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19. La obra presenta cuatro cuentos clásicos de Poe desde una perspectiva feminista.

No te vayas con amor o sin él.- A las 20 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5.

Bukenval.- A las 21 en Dynamo, 17 y 68. Dramaturgia: Guillermo Ale y Nicolas Masciotro.

Un hombre peligroso.- A las 18 en el Tacec, 51 entre 9 y 10.

Infantil

Ritmos, almas, lunas.- A las 15.30 en El Obrero, 13 y 71, concierto para las infancias.

El hijo del superhéroe.- A las 16 en La Lechuza, 58 entre 10 y 11, basada en la obra del escritor argentino Ricardo Mariño. Adaptación y Dirección General: Diego Biancotto. Última función.