La agenda local

Hoy

Danza

A pura danza.- A las 16 en la Estación Provincial, 17 y 71, celebración Día del Maestro con el Ballet Contemporáneo dirigido por Laura Cuchetti. Gratis.

Música

Carmina Burana.- A las 20 en la Sala Ginastera del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10, la obra de Carl Orff interpretada por la Orquesta, Coro, Coro de Niñxs y cantantes solistas del Teatro. Entrada gratuita con reserva online.

Alla Guerra D’Amor.- A las 18 en la Sala Piazzolla del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10, concierto dedicado al universo del amor y sus múltiples formas de expresión en la música italiana del Seicento. El programa reúne obras de Claudio Monteverdi, Sigismondo d’India, Agostino Steffani, Giovanni Felice Sances y Domenico Mazzocchi. Interpretan Patricia Deleo, soprano, Victoria Gaeta, mezzosoprano, Federico Gianera, viola da gamba y Sergio Casanovas, tiorba y dirección musical. Entrada gratuita con reserva online.

Encuentro Coral Platense.- A las 19.30 en la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, 13 entre 57 y 58, se presentan el Coro del Hospital Sbarra, GVC de la Escuela de Arte de Berisso, Coral Azahares y el Coro de la Cámara Argentina de la Construcción. Entrada libre y gratuita.

Encuentro Coral.- A las 19 en la Iglesia Evangélica Metodista, Diagonal 74 entre 3 y 4, se presentarán la agrupación “Cantoras de la Tierra” dirigidas por Laura Vaamonde y el conjunto “Domingueros” dirigidos por Tato Finocchi. Entrada libre y gratuita con aporte voluntario.

Diego Torres.- A las 21 en el Hipódromo, 44 y 115.

El Club del Litoral.- A las 21 en La Hormiguera, 8 entre 61 y 62, festejan el Día de Chamamé Vanina Rivarola, Emiliano Navazo y Tony Madera y Agua y a músicos invitados. Habrá además una clase abierta de chamamé a cargo de Cam González, y quien desee también podrá tocar su instrumento o cantar. La propuesta es abierta y participativa, con entrada libre y gratuita y aporte colaborativo.

Por la vuelta.- A las 21 en el Hipódromo, 44 y 115, se presentan Lucas Graiver, Ana Medrano y Mónica Romano, con Jorge Vignales en guitarra y Carlos Rulfi en bandoneón.

Héctor “Gorrión” Mazzeo.- A las 21 en Diagonal 73 esquina 26, con Miguel Pereiro, Walter Bagnasco y Miguel Frasca en la música, y Claudia Baldoni, Walter Miró y Javier Naya como invitados.

Único hijo y sus hermanos.- A las 20.30 en Crisoles, 1 entre 41 y 42.

Solo Spinetta.- A las 17 en la Estación Provincial, 17 y 71. A la gorra.

Green River Band.- A las 18 en la Estación Provincial, 17 y 71, a la gorra.

Claudio “Tano” Marciello.- A las 21 en el Centro Cultural Los Lobos, 13 entre 527 y 528.

Peligrosos Gorriones.- A las 21 en Casa Suiza, 2 entre 44 y 45.

Metamorfia.- A las 21 en Espacio Live, 56 entre 8 y 9.

Pablo Amarillo + Zipo y los navegantes + Modo Tester.- A las 20.30 en Casa Chicha, 15 esquina 61.

Argenautas + Quebu Trío.- A las 20 en Casa Pulsar, 9 entre 58 y 59.

Speaking Tango.- A las 20 en Desafinados, Diagonal 93 entre Cantilo y 473 bis, Minino Garay presenta un proyecto donde el tango y el jazz se encuentran con la poesía y la palabra hablada.

Monos Sordos + Tamburo Malato + La Mirada.- A las 21 en el Centro Cultural Favero, 117 y 40.

Ignacio Copani.- A las 20 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, presenta “Juglarse la vida”.

Ricardo Parisi.- A las 21 en 16 y 65, melódicos y bailables.

Víctor y su conjunto + Gustavo Giordano.- A las 21 en 31 y 50, melódico bailable.

Cine

El libro de la vida.- A las 16.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Jorge Gutiérrez en el marco del Ciclo Infantil. Entrada gratis.

Lu & Pau.- A las 18.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Nicanor Loreti.

Animación Soviética de Ciencia Ficción.- A las 20.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7.

Eventos

Escena Joven.- Desde las 13 a las 22 en el Centro Cultural Islas Malvinas, exposición de arte y plataforma multicultural con más de 250 artistas que comparten música, teatro, fotografía, pintura, diseño industrial, producción audiovisual, poesía y danza.

Teatro

Bajo la tormenta.- A las 21 en la Sala Armando Discépolo, 12 entre 62 y 63, escrita por M. López Repetto y dirigida por Toni Lorenzo y César Barella. Entrada gratuita, se retira una hora antes de la función.

Los amantes de la Casa Azul.- En el Centro de Fomento de Gonnet, 502 entre 15 y 16, actúan Noemi Perotti, Rubén Navarro, Nadia Figueroa, Omar Salvai. Dirección: Reinaldo Scheer.

Así no te amará jamás.- A las 21 en El Escape, 44 entre 23 y 24.

¡Ay, por Dios!.- A las 20 en Telón Negro, 13 entre 32 y 33.

Historias innecesarias.- A las 21 en el Teatro Metro, 4 entre 51 y 53.

Tita y Rodhesia.- A las 21 en La Nonna, 47 esquina 3, con Laura Azcurra y Valeria Stilman.

Bailó toda la noche, tomó agua fría y se murió.- A las 20.30 en el Centro de Arte UNLP, 48 entre 6 y 7.

Génesis, así somos.- A las 18 en el Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, creación de su primer Elenco Juvenil, conformado por una selección de 14 jóvenes alumnos y alumnas de 14 a 17 años surgidos de los talleres de actuación para adolescentes. Con dirección de Gastón Marioni.

La gravedad de lo incierto.- A las 21.30 en el Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40. Libro y Dirección: Gastón Marioni.

Mike Chouhy.- A las 21 en 43 entre 7 y 8, presenta “Ruido de mate”.

El vuelo de las Brujas.- A las 20 en el Teatro Comunitario, 2 y 169, Berisso, de Adriana Sosa.

Reunión de padres.- A las 21 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19.

Acuerdo para cambiar de casa.- A las 21 en El Altillo del Sur, 1 casi 67, de Griselda Gambaro con dirección de César Palumbo, en el marco del Teatro por la Identidad.

La nona.- A las 21 en el Teatro UNLP, 10 entre 54 y 55, de Roberto Cossa. Entrada gratuita, colaboración leche larga vida.

Humorísimas.- A las 22.30 en 51 entre 18 y 19, presentan “Flor de Show” con Jonatan Sapag, Nico Prada y Gaia.

Entrenos, vol II.- A las 21 en La Alborada, 58 entre 10 y 11, con Claudia Brunori y Alejandra Amiconi, bajo la direccion de Gonzalo Gomez Safar.

Infantil

Ilumnihadas, el mágico reino de Tinkerbell.- A las 17 en La Alborada, 58 entre 10 y 11.

Mañana

Danza

En mí.- A las 21 en 51 entre 18 y 19, espectáculo de baile flamenco de Luciana Abelenda.

Ópera

La solterona y el ladrón.- A las 18 en el Teatro de Cámara de City Bell, Diagonal 4 entre 462 y 464, la Compañía Ópera Joven presenta la obra de Gian Carlo Menotti, ópera de un acto. Dirección general de Marta Blanco.

Música

Carmina Burana.- A las 17 en la Sala Ginastera del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10, la obra de Carl Orff interpretada por la Orquesta, Coro, Coro de Niñxs y cantantes solistas del Teatro. Entrada gratuita con reserva online.

Dúo Camareando.- A las 19 en la Peña de Bellas Artes, 49 entre 12 y 13, el dúo integrado por Luis Galfetti, clarinete bajo, saxo barítono y saxo alto, y Patricio Lew, piano, interpreta obras de Debussy, Bantock, Dvorak, Vorlová, Danón, Ariel Ramírez, Tozzola y Astor Piazzolla. Entrada libre y gratuita.

Orquesta Big Bend.- A las 15.30 en la Estación Provincial, 17 y 71, ensayo abierto. A la gorra.

Culto Gitano.- A las 20 en 43 entre 7 y 8, Fernando Samartin se mete en la piel del Gitano.

Cine

Lu & Pau.- A las 18 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Nicanor Loreti.

La Niña Santa.- A las 20 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Lucrecia Martel. Se proyecta en 35mm.

Eventos

Escena Joven.- Desde las 13 a las 22 en el Centro Cultural Islas Malvinas, exposición de arte y plataforma multicultural con más de 250 artistas que comparten música, teatro, fotografía, pintura, diseño industrial, producción audiovisual, poesía y danza.

Teatro

Contra el amor.- A las 19.30 en El Obrero, 13 y 71.

Consagrado a Marte – Anabella Cartolano – Denis & Las Perlas.- Desde las 16 en la Estación Provincial, 17 y 71, en el marco de Teatro por la Identidad.

ALoQueSer, por personas como vos….- A las 20 en Casa Lemma, 11 entre 59 y 60, a cargo de Proezas Grupo Teatral.

Reunión de padres.- A las 19 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19.

Bajo la tormenta.- A las 20 en la Sala Armando Discépolo, 12 entre 62 y 63. Entrada gratuita.

Génesis, así somos.- A las 19 y a las 20.45 en el Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, creación de su primer Elenco Juvenil, conformado por una selección de 14 jóvenes alumnos y alumnas de 14 a 17 años surgidos de los talleres de actuación para adolescentes. Con dirección de Gastón Marioni.

Technophilia.- A las 19.30 en el Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21.

No te vayas con amor o sin él.- A las 20 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5.

Qué quilombo!.- A las 20 en El Escape, 44 entre 23 y 23.