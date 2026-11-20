Hoy

Música

La Mondongo: Obligados a volver.- A las 22 en el Centro Cultural Favero, 117 esquina 40. Con temas propios, versiones, recitados, poemas y videos. Integran la banda Martín Martinic, Gustavo Melillo, Federico Pesci, Guillermo Devoto y Walter Epíscopo.

Agustina Aguilar: Casi presente.- A las 21 en El Teatro Bar, 43 Nº 632 entre 7 y 8.

Luciana Abelenda: Baile flamenco.- A las 21 en Pasillo 9, 9 entre 58 y 59.

Jazz La Plata Capital.- A las 20 en Teatro Coliseo Podestá, 10 entre 46 y 47. En el marco de la Semana de la Música, se presentarán Javier Malosetti Cuarteto, Jacinto Piazzola Maza Trío y Kiki Victoria.

Ale Escobar.- A las 21 en Casa Suiza, 2 entre 44 y 45.

Lucas Dorado.- A las 20 en Desafinados Bar, diagonal 93 Nº 52, City Bell.

Lucho SSJ.- A las 20 en Teatro Ópera La Plata, 58 Nº 770 entre 10 y 11.

Cine

Carne.- A las 18.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Tomás Marichal Urbán

El club de la pelea.- A las 20.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de David Fincher.

El llanto del perro.- A las 18 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Jano Piccardo y Federico Venzi.

Carrera sin fin.- A las 20 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Monte Hellman.

Teatro

Sociedad Platense de Stand Up.- A las 21.30 en Tres Empanadas Comedia, 43 y 22, con Checho Falco, Lucas Agüero y Carli de Villa Adelina. Entrada libre y salida a la gorra.

¿A dónde va el sistema cuando cae?.- A las 20 en el auditorio de la Casa de la Cultura de AMP, 6 entre 55 y 56. Espectáculo realizado a partir de textos poéticos de Gabiriela Carlevari.

Ernesto y la moto.- A las 20.30 en El Catrín y La Catrina, 70 entre 10 y 11.

Por qué Nora se fue de casa.- A las 21 en El Altillo del Sur, 1 casi 67. Versión de “Casa de muñecas”, de Henrik Ibsen, con adaptación y dirección de César Palumbo. Apertura de la 30ª Maratón Teatral “Corramos detrás de las ideas”.

El cuarto de Verónica.- A las 21 en Teatro Metro, 4 entre 51 y 53. Con Silvia Kutika y elenco.

Mentiras sobre el amor.- A las 20.30 en Teatro La Nonna, 47 esquina 3. Con Nico Serna.

La cantante calva.- A las 22 en La Mercería Teatro, avenida 1 entre 36 y 37. Clásico del teatro del absurdo de Eugène Ionesco.

Error 4: Amor.- A las 21 en Teatro Espacio 44, avenida 44 entre 4 y 5.

Los amantes de la Casa Azul.- A las 21 en Teatro El Escape, avenida 44 entre 23 y 24. La obra recrea el romance entre Frida Kahlo y León Trotsky durante el exilio del revolucionario en México.

Alegato de amor.- A las 20 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7. De Susana Barbato.

Fingir.- A las 21 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21, creación colectiva con dirección de Mariana Ozafrain.

Eventos

Resistir: todo impreso es político.- A las 17 en la Biblioteca Pública, 7 y 60. María Eugenia Costa realizará una visita guiada especial a la muestra de fanzines y ediciones artesanales e independientes platenses.

Mañana

Música

Clínica de la Voz.- A las 18 en la Sala Astor Piazzolla del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10, concierto de cierre del programa a cargo de la soprano Paula Almerares que busca promover e impulsar nuevos artistas, además de acercar a los jóvenes bonaerenses a una experiencia única de formación musical y lírica. Entrada gratuita por orden de llegada, hasta agotar capacidad.

Ricardo Parisi.- A las 21 en La Vermucería, 16 y 65. Melódicos y bailables.

La Vela Puerca y Las Pelotas.- A las 21 en el Hipódromo de La Plata, 44 y 115.

Jazz La Plata Capital.- A las 18 en el Salón Dorado del Palacio Municipal, 12 entre 51 y 53, primer piso. En el marco de la Semana de la Música, se presentarán Sebastián Peyseré Cuarteto, Lara Fichera y Néstor Gómez, y Franco Luciano Trío.

Festi Aire: 10 años CDG.- Desde las 17 en Meridiano V, 17 y 71. En el marco de la Semana de la Música, desde las 18 se presentarán Marttein, Buenos Vampiros, Mustafunk, Sync Rodeos, Miedo Puro y Perez.

Benjamín Amadeo.- A las 20 en Teatro Ópera La Plata, 58 Nº 770 entre 10 y 11.

Lilian Saba.- A las 20 en Casa Metro, 4 entre 51 y 53.

Malena Muyala.- A las 22 en Casa Metro, 4 entre 51 y 53.

Ensamble Neo Levare.- A las 20 en el Teatro de Cámara de City Bell, diagonal 4 (Urquiza) entre 462 y 464. El ensamble juvenil dirigido por Hernán Quintela ofrecerá un concierto con melodías del cine, el pop y el rock, con obras de Morricone, Williams, Mancini, Queen, ABBA, Piazzolla y K. Badelt, entre otros.

Botafogo Miguel Vilanova.- A las 21 en Casa Suiza, 2 entre 44 y 45.

Pegajosa.- A las 21 en Comunidad Ferroviaria, 3 y 526.

Etiqueta Negra.- A las 21 en Teatro Favaloro, 67 entre 116 y 117.

Canciones de Cisterna.- A las 21 en Espacio Doble T, 23 entre 43 y 44.

Roberto Antier.- A las 20 en Desafinados Bar, diagonal 93 Nº 52, City Bell.

Cine

Carne.- A las 16 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Tomás Marichal Urbán.

Soñar Soñar.- A las 19 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Leonardo Favio en el marco de la apertura del Fesaalp. Entrada gratuita.

La mancha.- A las 21.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de los hermanos García Bogliano en el marco del Fesaalp. Entrada gratuita.

Teatro

Un enemigo del pueblo.- A las 20 en El Altillo del Sur, 1 casi 67. Obra de Henrik Ibsen, con dirección de César Palumbo, en el marco de la 30ª Maratón Teatral “Corramos detrás de las ideas”.

Escrito en la piel.- A las 21.30 en el Centro Cultural Viejo Almacén El Obrero, 13 y 71. Última función de la obra de Adriana Sosa.

Humorísimas: Grandes éxitos.- A las 22.30 en Buena Vista, 51 entre 18 y 19.

Miracolosa.- A las 21.30 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19.

Pan con manteca.- A las 21 en Teatro Metro, 4 entre 51 y 53. Con Augusto Alonso y Frankillo.

Un turco suelto en La Plata.- A las 21 en Teatro La Nonna, 47 esquina 3. Con el Turco Naim.

La nona.- A las 21 en Teatro UNLP, 10 entre 54 y 55.

Roja.- A las 21 en Teatro Espacio 44, avenida 44 entre 4 y 5. Una mujer de 83 años reúne a sus hijas para revelarles un secreto que ha guardado durante toda su vida.

La fiaca.- A las 21 en Teatro El Escape, avenida 44 entre 23 y 24. Obra de Ricardo Talesnik.

El último tango, un crimen de 2x4.- A las 21 en Teatro Telón Negro, avenida 13 entre 32 y 33.

¡Actúen!.- A las 21 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21, de Mariana Ozafrain. Obra teatral de terror. Última función.

Eventos

Feria del Playón.- Desde las 16 en el Playón de Estación Provincial, 17 y 71. Feria de artesanos y emprendedores, con propuestas de arte, trabajo y diseño.

Expedición urbana de Proyecto Arbórea.- A las 17, con punto de encuentro en 8 esquina 57. Caminata para conocer los árboles de la Ciudad, sus especies, podas y legislación. El recorrido finalizará en La Disquería, 54 casi 8, con un set de vinilos. Libre y a la gorra.

Festival de la Gastronomía Italiana.- Desde las 12 en Parque Alberti, 25 y 38.

Domingo

Música

Dúo Vivalto da Cámera.- A las 17 en el Teatro Argentino, avenida 51 entre 9 y 10.

Dúo de Cámara.- A las 19 en la Peña de las Bellas Artes, 49 entre 12 y 13, se presentarán Marcelo Mancuso (flauta) y Florencia Rodríguez Botti (piano) para interpretar obras de Benedetto Marcello, Jean Luc Godard, Cecile Chaminade, Gabriel Fauré y Carlos Guastavino. Entrada libre y gratuita.

La Banda de Juan Cruz.- A las 17 en el Playón de Estación Provincial, 17 y 71. Cuarteto. A la gorra.

Greatest Hits.- A las 20 en el Playón de Estación Provincial, 17 y 71. Grandes éxitos de todos los tiempos. A la gorra.

Guitarreada: Bombos legüeros.- De 19 a 22 en la planta alta de Estación Provincial, 17 y 71. Micrófono abierto. Convoca Miky del Pozo.

Ricardo Parisi.- A las 12 en el Club Almafuerte, 8 y 156 Norte, Berisso.

Fede Cabral: Quarteto Stereo + Mato Ruiz full band + Changos.- A las 20 en Pura Vida, diagonal 78 y 61.

Piazzolla Octeto Electrónico.- A las 19 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7. Con dirección de Nico Sorín, en el marco de la Semana de la Música.

Pôncio Pilatos.- A las 20.30 en Casa Suiza, 2 entre 44 y 45.

Ostra + Consagrado a Marte + Nico Lindblom.- A las 20.30 en Guajira Bar, 49 Nº 484.

Segurola y Habana.- Desde las 21.30 en el Centro Cultural Viejo Almacén El Obrero, 13 y 71. Música cubana.

Danza

El lago de los cisnes.- A las 18 en la sala Ginastera del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10, con música de Tchaikovsky, y adaptación coreográfica de Sabrina Streiff, basada en originales de Petipa e Ivanov. Participarán el Ballet Estable, que dirige María Fernanda Bianchi, y la Orquesta Estable, conducida en esta oportunidad por Carlos Calleja.

Ballet de San Petersburgo: Cascanueces.- A las 20 en Teatro Metro, 4 entre 51 y 53.

Cine

Carne.- A las 16 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Tomás Marichal Urbán.

El llanto del perro.- A las 16 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Jano Piccardo y Federico Venzi.

El tango de José.- A las 18 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Mario Verón en el marco del Fesaalp. Entrada gratuita.

La maldición del sauce.- A las 18 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Magu Borzi y Maru Natalucci en el marco del Fesaalp. Entrada gratuita.

Los días libres.- A las 19.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Lucila Mariani en el marco del Fesaalp. Entrada gratuita.

El tren fluvial.-. A las 19.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Lucas Vignale y Lorenzo Ferro en el marco del Fesaalp. Entrada gratuita.

Barrio triste.- A las 20 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Stillz en el marco del Fesaalp. Entrada gratuita.

Funk.- A las 21 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Aly Muritiba en el marco del Fesaalp. Entrada gratuita.

Teatro

Buscando la fama: El musical.- A las 20 en el Teatro Bar, 43 entre 7 y 8.

Fábrica de chicas.- A las 20 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19. Segunda función.

Narices negras.- A las 20 en el Centro Cultural Viejo Almacén El Obrero, 13 y 71.

Animarse.- A las 20 en El Fondo Espacio Teatral, 10 Nº 1523 entre 63 y 64. Ciclo de obras cortas que reúne cinco historias de teatro breve, con dirección de Gustavo Leiva.

Trama.- A las 20 en Teatro Telón Negro, avenida 13 entre 32 y 33.

Otra estúpida razón para no morir (en otoño).- A las 20 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21, de Franco Luna Serafini y dirección de Juan Camilletti.

Eventos

Feria del Playón.- Desde las 16 en el Playón de Estación Provincial, 17 y 71. Feria de artesanos y emprendedores, con propuestas de arte, trabajo y diseño.

Festival de la Gastronomía Italiana.- Desde las 12 en Parque Alberti, 25 y 38.

Lunes

Música

Nova Tempo.- A las 17.30 en el Playón de Estación Provincial, 17 y 71. A la gorra.

Mr. Collins.- A las 19 en el Playón de Estación Provincial, 17 y 71. A la gorra.

Cine

La maldición de los gobernadores.- A las 20 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Marcos Rodríguez en el marco del Fesaalp. Entrada gratuita.

Persistencia: un informe inconcluso.- A las 20 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, del equipo docente de RE4 en el marco del Fesaalp. Entrada gratuita.

Movimiento.- A las 21.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Federico Barrios en el marco del Fesaalp. Entrada gratuita.

Eventos

Feria del Playón.- Desde las 16 en el Playón de Estación Provincial, 17 y 71.