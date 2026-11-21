Hoy

Música

Clínica de la Voz.- A las 18 en la Sala Astor Piazzolla del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10, concierto de cierre del programa a cargo de la soprano Paula Almerares que busca promover e impulsar nuevos artistas, además de acercar a los jóvenes bonaerenses a una experiencia única de formación musical y lírica. Entrada gratuita por orden de llegada, hasta agotar capacidad.

Ricardo Parisi.- A las 21 en La Vermucería, 16 y 65. Melódicos y bailables.

La Vela Puerca y Las Pelotas.- A las 21 en el Hipódromo de La Plata, 44 y 115.

Jazz La Plata Capital.- A las 18 en el Salón Dorado del Palacio Municipal, 12 entre 51 y 53, primer piso. En el marco de la Semana de la Música, se presentarán Sebastián Peyseré Cuarteto, Lara Fichera y Néstor Gómez, y Franco Luciano Trío.

Festi Aire: 10 años CDG.- Desde las 17 en Meridiano V, 17 y 71. En el marco de la Semana de la Música, desde las 18 se presentarán Marttein, Buenos Vampiros, Mustafunk, Sync Rodeos, Miedo Puro y Perez.

Benjamín Amadeo.- A las 20 en Teatro Ópera La Plata, 58 Nº 770 entre 10 y 11.

Lilian Saba.- A las 20 en Casa Metro, 4 entre 51 y 53.

Malena Muyala.- A las 22 en Casa Metro, 4 entre 51 y 53.

Ensamble Neo Levare.- A las 20 en el Teatro de Cámara de City Bell, diagonal 4 (Urquiza) entre 462 y 464. El ensamble juvenil dirigido por Hernán Quintela ofrecerá un concierto con melodías del cine, el pop y el rock, con obras de Morricone, Williams, Mancini, Queen, ABBA, Piazzolla y K. Badelt, entre otros.

Botafogo Miguel Vilanova.- A las 21 en Casa Suiza, 2 entre 44 y 45.

Pegajosa.- A las 21 en Comunidad Ferroviaria, 3 y 526.

Etiqueta Negra.- A las 21 en Teatro Favaloro, 67 entre 116 y 117.

Canciones de Cisterna.- A las 21 en Espacio Doble T, 23 entre 43 y 44.

Roberto Antier.- A las 20 en Desafinados Bar, diagonal 93 Nº 52, City Bell.

Cine

Carne.- A las 16 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Tomás Marichal Urbán.

Soñar Soñar.- A las 19 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Leonardo Favio en el marco de la apertura del Fesaalp. Entrada gratuita.

La mancha.- A las 21.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de los hermanos García Bogliano en el marco del Fesaalp. Entrada gratuita.

Teatro

Un enemigo del pueblo.- A las 20 en El Altillo del Sur, 1 casi 67. Obra de Henrik Ibsen, con dirección de César Palumbo, en el marco de la 30ª Maratón Teatral “Corramos detrás de las ideas”.

Escrito en la piel.- A las 21.30 en el Centro Cultural Viejo Almacén El Obrero, 13 y 71. Última función de la obra de Adriana Sosa.

Humorísimas: Grandes éxitos.- A las 22.30 en Buena Vista, 51 entre 18 y 19.

Miracolosa.- A las 21.30 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19.

Pan con manteca.- A las 21 en Teatro Metro, 4 entre 51 y 53. Con Augusto Alonso y Frankillo.

Un turco suelto en La Plata.- A las 21 en Teatro La Nonna, 47 esquina 3. Con el Turco Naim.

La nona.- A las 21 en Teatro UNLP, 10 entre 54 y 55.

Roja.- A las 21 en Teatro Espacio 44, avenida 44 entre 4 y 5. Una mujer de 83 años reúne a sus hijas para revelarles un secreto que ha guardado durante toda su vida.

La fiaca.- A las 21 en Teatro El Escape, avenida 44 entre 23 y 24. Obra de Ricardo Talesnik.

El último tango, un crimen de 2x4.- A las 21 en Teatro Telón Negro, avenida 13 entre 32 y 33.

¡Actúen!.- A las 21 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21, de Mariana Ozafrain. Obra teatral de terror. Última función.

Eventos

Feria del Playón.- Desde las 16 en el Playón de Estación Provincial, 17 y 71. Feria de artesanos y emprendedores, con propuestas de arte, trabajo y diseño.

Expedición urbana de Proyecto Arbórea.- A las 17, con punto de encuentro en 8 esquina 57. Caminata para conocer los árboles de la Ciudad, sus especies, podas y legislación. El recorrido finalizará en La Disquería, 54 casi 8, con un set de vinilos. Libre y a la gorra.

Festival de la Gastronomía Italiana.- Desde las 12 en Parque Alberti, 25 y 38.