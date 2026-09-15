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GLAMOUR Y COLORES FUERTES

La alfombra azul de los Emmys

Mucho brillo y riesgo, con aciertos y no tanto, lucieron ayer las estrellas de la tevé en la gran gala de la pantalla chica estadounidense. La noche estuvo marcada por la nostalgia
Los mejores vestidos.- Mariska Hargitay
Los mejores vestidos.- Zendaya
Los mejores vestidos.- Julie Garner
Los mejores vestidos.- Selena Gomez
Los mejores vestidos.- Sarah Snook
¿Qué te pusiste? - Lisa Rainna
¿Qué te pusiste? - Lisa Ann Walter
¿Qué te pusiste? - Megan Stalter
¿Qué te pusiste? - Shailene Woodley
¿Qué te pusiste? - Eunice Bae

Por Redacción

Hay algo tranquilizador en la previsibilidad de una alfombra roja: pase lo que pase en el mundo, siempre va a haber una fila de estrellas caminando despacio frente a un paredón de fotógrafos. Los Emmy 2026, que se entregaron anoche en el Peacock Theater de Los Ángeles, no fueron la excepción. Y como cada año, la pasarela previa terminó generando tanta conversación como los premios.

La consigna de la noche fue el brillo. Lentejuelas, cristales y bordados metálicos dominaron la escena, en una temporada que parece haber decidido que la sobriedad ya tuvo su turno. Del otro lado del péndulo, la contracara: vestidos negros de línea limpia, siluetas tipo slip dress y joyería mínima, con micro diamantes en lugar de los collares monumentales de otras ediciones. Entre esos dos polos, el exceso y la contención, se movió casi todo. Los hombres, que suelen resolver el trámite con un smoking y a otra cosa, esta vez también jugaron: chaquetas desarmadas, bloques de color y algún que otro pañuelo que pedía pista.

El rojo también volvió por sus fueros, sobre todo gracias a Mariska Hargitay, que eligió un vestido ceñido y cubierto de lentejuelas, con escote corazón y un ruedo asimétrico de plumas. Un guiño evidente a Jessica Rabbit que funcionó como declaración de principios: si vas a conducir la noche, que se note. Zendaya, por su parte, apostó a un diseño de tul nude bordado en cristales, con escote profundo y cola breve, y sumó el gesto más comentado de la velada: apareció con el pelo cortísimo, a lo Halle Berry. Selena Gomez fue por el dorado, un strapless de lentejuelas rematado con aros de diamantes, en modo diosa griega pasada por Hollywood. Sarah Snook y Julia Garner completaron la lista de las mejor vestidas, cada una desde una elegancia más discreta pero igual de precisa.

Puertas adentro, la ceremonia tuvo a Hargitay como anfitriona y a dos series peleando el centro de la escena: “The Pitt”, el drama médico que llegó como gran favorito, y “Widow’s Bay”, la comedia de terror de Apple TV+ que en su primera temporada se metió de prepo en la conversación. Hubo, además, una dosis de nostalgia calculada: la noche celebró los treinta años de “Buffy, la cazavampiros” y los cincuenta de “Los ángeles de Charlie”.

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