La autora que siempre vuelve

Que exista otra “Sensatez y sentimientos” no sorprende. Lo raro sería que pasaran muchos años sin una Austen nueva en pantalla. La novela se publicó en 1811, firmada apenas “por una dama”, y fue la primera que Austen logró ver impresa. Más de dos siglos después sigue funcionando como un mecanismo de relojería: dos hermanas, dos temperamentos, la razón y el corazón, y un mundo en el que el dinero decide el destino de las mujeres.

Oakley lo resume así: “Ella no anuncia que está escribiendo un manifiesto político, pero al mismo tiempo desarma temas bastante complejos y subversivos en este libro”.

La versión que muchos tienen en la memoria es la de Ang Lee, de 1995. Le dio a Kate Winslet su primera nominación al Oscar y a Emma Thompson, que además interpretaba a Elinor, el premio al mejor guion adaptado. Ese año fue el gran año de Austen. También salieron la miniserie “Orgullo y prejuicio” de la BBC, con Colin Firth saliendo del lago, y “Clueless”, que trasladó “Emma” a un colegio de Beverly Hills. Después vinieron Keira Knightley como Elizabeth Bennet en 2005, Anya Taylor-Joy como “Emma” en 2020, Dakota Johnson en “Persuasión” en 2022 y las variaciones libres, de “El diario de Bridget Jones” en adelante.

La ola no se detiene. Netflix ya anunció su propia “Orgullo y prejuicio”, una miniserie de seis episodios con Emma Corrin como Elizabeth y Jack Lowden como Darcy, que se estrenará el 3 de diciembre. Está escrita por la novelista Dolly Alderton y dirigida por Euros Lyn, director de “Heartstopper”.

Creed-Miles cree que su propia llegada tardía a Austen dice algo de la película. “Lo lindo es que Daisy y yo teníamos relaciones distintas con Austen antes, y eso habla de que es una película para todos, no solo para los fans de Austen, sino también para quienes nunca leyeron sus libros”, dijo. “Quizás les presente sus personajes a una nueva generación”.