Agapornis, la banda de cumbia pop nacida en La Plata, anunció anoche que se quedó sin voz líder en medio de una agenda con numerosos shows confirmados. Dana Cabrera, quien estaba al frente del grupo desde fines de 2025, dejó de formar parte de la formación. El último recital juntos fue el lunes 23 de noviembre, durante el feriado nacional.

Agapornis anunció que se quedó sin cantante a pocas semanas de terminar el año, en el que cumplieron 15 en la música, y en un momento en el que tenía numerosos compromisos musicales por delante. La noticia fue comunicada por la propia banda a través de sus redes sociales, aunque llamativamente no mencionaron a Dana Cabrera, la última voz femenina del grupo.

"Nos quedamos sin cantante. Es una sorpresa para nosotros, más aún en esta época del año con tantos shows confirmados por delante", expresaron.

"Después de tantos años juntos, les pedimos lo mismo de siempre: que nos banquen como lo hicieron desde el primer día. Estamos trabajando para resolverlo cuanto antes. Apenas tengamos novedades, son los primeros en saberlo", agregaron.

Por su parte, la cantante estuvo este fin de semana en el escenario del show de María Becerra.

Una banda acostumbrada a cambiar de voz

La salida de Dana vuelve a poner sobre la mesa una característica que acompañó a Agapornis desde sus primeros años: la renovación de sus cantantes principales. La banda platense, que se convirtió en uno de los nombres más reconocidos de la cumbia pop argentina, tuvo distintas voces femeninas a lo largo de su trayectoria.

La primera fue Belén María Condomí Alcorta, quien integró el proyecto entre 2011 y 2013, durante los primeros pasos de la formación. Luego llegó Melina Lezcano, que permaneció durante casi una década, desde 2013 hasta 2022, y se convirtió en una de las caras más reconocidas de la banda.

Después fue el turno de Aldana Masset, entre 2022 y 2023, y posteriormente de Juliana Gallipoliti, quien estuvo al frente entre 2023 y 2025. Finalmente, Dana Cabrera asumió la voz líder hacia fines de 2025 y continuó hasta noviembre de este año.

Con este nuevo cambio, Agapornis deberá resolver quién ocupará el lugar de cantante en una etapa del calendario particularmente exigente con fiestas, eventos y presentaciones de fin de año.