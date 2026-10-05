La canción de Los Beatles que Paul eligió para mostrarle a los extraterrestres

¿Qué canción de Los Beatles le mostraría Paul McCarntney a los extraterrestres? Eso le preguntaron en el lanzamiento de su libro, y él dijo que “siempre es muy difícil reducir las canciones favoritas, así que lo que hago es adivinar. Lo que me viene a la cabeza para los Beatles sería ‘Yesterday’. Diría que ese fue un momento importante. Pero entonces mi voz interior dice: ‘¿Y ‘Hey Jude’? ¿Y ‘Let It Be’?’. Así que es una pregunta muy difícil de responder. Pero me voy a quedar con ‘Yesterday’”, dijo Paul. “Yesterday” es la pista con más versiones grabadas de la historia.

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