La cara oculta de Aschira: su hija reveló una infancia de maltratos y humillaciones

Paloma Fort, la hija que Felipe Fort tuvo con la astróloga Aschira, contó el infierno que padeció en su infancia por culpa de su madre.
“Las declaraciones de Valentín Yankelevich me removieron todo lo que yo pasé durante toda mi infancia y que siempre lo oculté por vergüenza o quizás porque no me sentía cómoda para confesarlo”, contó la mujer en una carta que ayer leyó Juan Etchegoyen en el programa “Nuevo Día” (Ciudad Magazine).
“Fue un calvario de aproximadamente 10 años. Yo fui una víctima de mi mamá que con sus maltratos y golpes hizo una crianza. Yo tenía 7 años cuando me dejaba encerrada sin luz, ni agua, ni comida por horas y horas. Yo fui física y mentalmente abusada por mi madre. El miedo, dolor de estómago y el pánico de saber lo que me haría sigue siendo indescriptible. Por más ayuda profesional que tengas, no se olvida nunca”, agregó Paloma sobre su madre fallecida en 2019.
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