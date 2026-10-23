La cartelera porteña

Música

Camilo

El cantante colombiano Camilo se presenta en el Movistar Arena de Buenos Air en el marco de su gira internacional “Para cuando sean mayores”. Tras agotar rápidamente las entradas para su primera función, el artista sumó una nueva fecha debido a la alta demanda de “La Tribu” argentina. Se presenta el sábado y el lunes a las 21 horas en Humboldt 450.

Raphael: Raphaelísimo Tour 2026

Raphael llega a Buenos Aires con un espectáculo inigualable que captura la esencia de una carrera única en la historia de la música en español. El show recorrerá sus grandes éxitos junto con canciones de su aclamado álbum “Ayer... aún”. Lunes a las 20:30 horas en el Teatro Gran Rex (Av. Corrientes 857).

Luciano Pereyra

Luciano Pereyra se presentará en el Movistar Arena para cerrar su exitosa gira internacional “Te sigo amando”. El sábado a las 21:00 horas en Humboldt 450.

Teatro

Dante y Borges, un diálogo en el Paraíso

¿Qué pasaría si Jorge Luis Borges y Dante Alighieri se encontraran en el Paraíso y pudieran conversar sobre los grandes misterios de la humanidad? Esa es la premisa de “Dante y Borges, un diálogo en el Paraíso”, una obra escrita, dirigida e interpretada por Leonor Benedetto, junto a Néstor Saied, que imagina un encuentro entre dos figuras fundamentales de la literatura universal, separadas por más de seis siglos. A través del teatro, la literatura y la música, el espectáculo invita a reflexionar sobre la existencia, la espiritualidad y los valores de la sociedad contemporánea. Se presenta hoy a las 19 horas en la Biblioteca Municipal Almirante Guillermo Brown, Morón.

PUTAMADRE

Basada en la primera novela de autoficción de Caro Fernández, publicada por Editorial Sudestada, la obra propone una experiencia teatral atravesada por una historia real y el vínculo entre una madre y su hijo. Junto a Santiago Laborde, la autora lleva su relato al escenario, con dramaturgia de Tere Donato y Caro Fernández y dirección de Felicitas Kamien. La obra se presenta los viernes de octubre a las 21.30 horas en Dumont 4040.

Amaru

Amaru, una joven cuyo nombre significa serpiente sagrada, irrumpe en las ruinas de una familia burguesa de clase media, revolucionando el estado de las cosas. Un pacto con el hijo para dejar de usar pantallas, una conversación con el padre que cambia su percepción del tiempo y el contacto afectivo con la madre, abren caminos para entregarse a otra experiencia de la realidad. Sábados de octubre a las 22 horas en Teatro Picadero (Pasaje Enrique Santos Discépolo 1857).

Sintonía Mágica

Caro Scialabba, más conocida como La maga Caro, vuelve a Buenos Aires con “Sintonía Mágica”, un show en donde la cartomagia, el mentalismo, el humor y la música se unen junto a la participación del público en un espectáculo donde la magia sucede a centímetros de los espectadores. Hoy a las 20 horas en el Teatro Buenos Aires (Rodríguez Peña y Corrientes).

Eventos

Pinta BAphoto

Tres días muy especiales para los amantes del encuadre y las tomas, en los que podrán ver galerías que se caracterizan por la calidad de sus propuestas y exhiben artistas modernos y contemporáneos de diferentes países. Podés disfrutar de recorridos guiados y conocer los detalles sobre la diversidad de técnicas y búsquedas conceptuales. Hoy y mañana, de 14 a 20:30 horas, y el domingo, de 14 a 20 horas en La Rural (Av. Santa Fe y Thames).

La Noche de las Embajadas

Más de 20 países te invitan a recorrer sus embajadas, residencias y espacios culturales para descubrir su historia, arquitectura y patrimonio, y acercarte a sus tradiciones a través de la música, el arte, el cine, la literatura y la gastronomía. Algunas requieren inscripción previa. Otras permiten el ingreso por orden de llegada. El sábado de 18 a 22 horas en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires.

Bienestar Fest

Un evento creado para disfrutar del bienestar y conectar con el cuerpo, la mente y el espíritu. Habrá seis espacios, más de 60 experiencias y actividades para todas las edades en una programación que combina movimiento, espiritualidad, descanso y entretenimiento. Un fin de semana para probar diversas experiencias que te hagan sentir mejor. Sábado y domingo desde las 11:30 horas en el Hipódromo de Palermo (Av. del Libertador 4001).

El Garage Motorshow

Un encuentro que reunirá en La Rural los mejores vehículos del país en todas sus categorías, además de presentar un espacio exclusivo de Ferraris y Porche en el Pabellón 9. Una mega exposición para ver los mejores autos, motos, colectivos y camiones del país; clásicos, reformados, hot y rat rods, americanos, japoneses y tunings. Sábado y domingo de 12 a 20 horas en La Rural (Av Santa Fe y Thames).

Mafalda Inmersiva

Continúa la experiencia alucinante que te invita a entrar al universo de Quino. La emblemática historieta se transforma en un recorrido multisensorial e interactivo que integra video mapping de alta resolución, proyecciones 360°, realidad virtual, pantallas táctiles interactivas, esculturas volumétricas de los personajes icónicos y música original. De jueves a domingos en Centro Cultural Recoleta (Junín 1930).

Feria Mascotear

La 4° edición del Festival Mascotear te espera en la Plaza de las Naciones Unidas. Serán dos días para disfrutar junto a las mascotas, con propuestas muy especiales, pensadas para celebrar el vínculo, el cuidado y el bienestar animal. Habrá juegos, premios, degustaciones, charlas, concursos, sorteos y muchas sorpresas para toda la familia. Sábado y domingo de 11 a 19 horas en Plaza de las Naciones Unidas (Av. Figueroa Alcorta 2301).