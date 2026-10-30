La cartelera porteña

Música

Soledad Villamil canta a Gardel

La actriz y cantante presenta un espectáculo acústico dedicado a la obra de Carlos Gardel, acompañada por los guitarristas Pedro Rossi, Sergio Zabala y Sebastián Henríquez. El repertorio incluye tangos clásicos y otras composiciones vinculadas con el universo gardeliano. Hoy y mañana a las 22, en Torquato Tasso, Defensa 1575, San Telmo.

El Plan de la Mariposa

La banda argentina se presenta en vivo con un espectáculo que recorre su repertorio. Mañana en Movistar Arena, Humboldt 450, Villa Crespo.

Terror sinfónico

La Orquesta del Multiverso, dirigida por Clara Ackermann y con dirección general de Chacho Garabal, interpreta bandas sonoras emblemáticas del cine de terror, con música de clásicos como Psicosis, El exorcista y Halloween. Gratis, con reserva previa. Mañana a las 20, en la Usina del Arte, Av. Caffarena 1, La Boca.

Jesse & Joy

El reconocido dúo mexicano de pop regresa al escenario porteño con sus canciones más populares. El domingo en Movistar Arena, Humboldt 450, Villa Crespo.

Teatro

Visitando al Sr. Green

La obra integra la cartelera teatral porteña con funciones durante todo el fin de semana. Ross Gardiner, un joven ejecutivo neoyorquino que, tras un incidente de tránsito en el que casi atropella al Sr. Green, un viudo mayor que vive solo, es condenado por un tribunal a visitarlo una vez por semana durante seis meses para asistirlo en las tareas que necesite. Lo que comienza como una obligación incómoda enfrenta a dos hombres separados por la edad, las costumbres y formas muy distintas de entender la vida. Con el paso de los encuentros, las diferencias iniciales dan lugar a un vínculo inesperado que pondrá a prueba sus prejuicios, sus convicciones y su manera de relacionarse con los demás.Con Facundo Arana y Jorge Suárez. Hoy, mañana y el domingo en Multiteatro, Av. Corrientes 1283.

Desde el jardín

Protagonizada por Guillermo Francella, está basada en la famosa novela Being There de Jerzy Kosiński y cuenta la historia de Chance, un hombre sencillo y apacible que pasó toda su vida trabajando como jardinero en una mansión, aislado del mundo exterior. Sus únicos contactos con la realidad han sido las plantas que cuida y lo que ve a través de la pantalla de la televisión. Hoy, mañana y el domingo en Teatro Metropolitan, Av. Corrientes 1343.

8 mujeres

Una comedia de misterio ambientada en una casa de campo durante los años cincuenta, donde las intrigas y los secretos atraviesan la historia. Hoy, mañana y el domingo en Multiteatro, Av. Corrientes 1283.

Con la nuestra

En un exclusivo country, tres vecinas junto al instructor de tenis del barrio, irrumpen en casa de Martín, un vecino financista tan encantador como inescrupuloso, creyendo que se encuentra fuera del país. Su objetivo es recuperar el dinero que le entregaron para una inversión que prometía volverlos millonarios. Pero una vez dentro, descubren que Martín no viajó a ningún lado.H oy, mañana y el domingo en Paseo La Plaza, Av. Corrientes 1660.

Sottovoce

Protagonizada por Adrián Suar, Fernán Mirás, Carla Peterson y Lorena Vega. Sebastián y Claudio (Adrián Suar y Fernán Mirás), primos y socios, están a punto de vender la empresa textil heredada de sus padres. Es el día más feliz de sus vidas: van a cerrar un acuerdo con un grupo norteamericano que los volverá millonarios. Muy distintos entre sí, ambos ven en esta operación la posibilidad de empezar, por fin, la vida que siempre postergaron. Pero, unos minutos antes de anunciar la venta, una discusión sobre cómo dividir el dinero enciende un conflicto inesperado. Hoy, mañana y el domingo en El Nacional, Corrientes 960.

Dribbling

Una estrella del fútbol. Una denuncia que lo cambia todo. Una batalla donde la verdad vale millones. Cuando una acusación por violación sacude la carrera de Javi Almeida, uno de los futbolistas más importantes de Europa, comienza un juego mucho más peligroso que cualquiera disputado dentro de un estadio. Escrita y dirigida por Ignasi Vidal esta impactante obra se adentra en los mecanismos del poder, la fama y la manipulación mediática para plantearuna pregunta inquietante: qué sucede cuando la opinión pública dicta sentencia antes que la justicia? Miércoles en el Paseo La Plaza, Corrientes 1660.

Eventos

La Noche de las Ánimas en Michoacán

La Embajada de México celebra el Día de los Muertos con una propuesta que recrea las tradiciones de Michoacán. Habrá un cementerio ambientado, un altar tradicional, música en vivo a cargo de agrupaciones mexicanas, pintacaritas, fotografías con catrinas y tatuajes temáticos. Participarán Sirankua, La Llave de la Alegría, Canta y No Llores, Son Jarocho y Mariachi Gigante. Mañana y el domingo, de 16 a 20 horas, en el Centro Cultural Recoleta (Junín 1930). Entrada gratuita.

Arte

Viva Frida

En el marco de su 25° aniversario, el MALBA presenta una exposición dedicada a Frida Kahlo, que explora la vida, la obra y la construcción de identidad de una de las artistas más influyentes del siglo XX. La muestra reúne objetos personales, pinturas y fotografías que permiten acercarse a su universo creativo. Hoy, mañana y el domingo, de 12 a 20 horas, en el MALBA (Av. Figueroa Alcorta 3415). Visitas guiadas hoy y mañana a las 17 horas.