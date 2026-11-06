La cartelera porteña

Música

Ronnie Wood

El legendario guitarrista de los Rolling Stones se presentará esta noche en el Movistar Arena de Buenos Aires. Este concierto es un hito histórico para la “Patria Stone” argentina, ya que representa el primer show solista en el país en sus 60 años de trayectoria musical.

Gran Fiesta ¡FA!

Con un formato único basado en el misterio y los invitados sorpresa, y conducido por Mex Urtizberea, este evento se convirtió en un verdadero fenómeno cultural y un refugio de encuentro colectivo para la música argentina. La próxima gran cita será en el Movistar Arena (Humboldt 450) el domingo a las 21:00 hs.

Teatro

ALEJANDRA

Es una comedia en 3 actos sobre las distintas formas que puede cobrar la locura. A partir de su propia historia reciente, Martín Rechimuzzi escenifica el delirio que sucede al interior de muchas familias en la actualidad. Enmarcado en un típico cumpleaños de 15 en un salón del conurbano bonaerense e interpelando a la razón y la locura en tiempos modernos, los diferentes personajes interpretados oscilan entre la risa y la nostalgia, invocando en forma festiva a los presentes y los ausentes. Hoy a las 23:30 horas en El Nacional (Avenida Corrientes 960).

INTRIGA A BORDO

Puertas que se cierran. La ciudad por la ventanilla. Un anfitrión y su asistente que saben más de lo que dicen. Subir a este micro es ingresar a un escenario en movimiento donde no estás simplemente mirando lo que sucede: sos parte de la historia. A partir de ahí, cada asiento es una pista y cada pasajero puede ser cómplice o testigo. Las miradas se cruzan, las relaciones se enredan y los secretos comienzan a salir a la luz entre frenadas y luces de la ciudad. La persona a tu lado, ¿estará en el elenco o vino, como vos, a resolver lo que no se cuenta? Con idea original de Moria Casán, la obra se presenta de viernes a domingos en Teatro Bar (Av. Corrientes 818).

CECILIA CE EN ENCENDÉ TU MOTOR

La Lic. Cecilia Ce vuelve a las pistas, con su nuevo unipersonal, ENCENDÉ TU MOTOR; un viaje lúcido, hilarante y profundamente caluroso por el mundo del sexo, el deseo y los vínculos. Con una mezcla única de humor, datos científicos y sensibilidad clínica, la Licenciada transforma el escenario en un taller mecánico emocional donde cada espectador descubre cómo funciona su propio motor: qué lo enciende, qué lo frena y qué nos conduce al placer en la vida real. Sorteando las curvas del humor y la realidad, el espectáculo atraviesa una pregunta: ¿Cómo vivimos el deseo? Aquí, ahora, desarmando mitos, cuestionando mandatos y abriendo espacios para una mirada más libre, honesta y amorosa, sobre la sexualidad. Los viernes de noviembre en Paseo La Plaza (Avenida Corrientes 1660).

La ratonera

Una intensa nevada deja aislado al recientemente inaugurado hostal Monkswell, donde un grupo de desconocidos queda atrapado sin posibilidad de abandonar el lugar. Mientras los huéspedes intentan convivir en medio de las primeras tensiones, la noticia de un crimen ocurrido en Londres altera la tranquilidad del refugio. Poco después llega un joven sargento de policía con una inquietante advertencia: el asesinato podría estar relacionado con uno de los presentes y todo indica que habrá una nueva víctima. Lunes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo en Teatro Liceo (Avenida Rivadavia 1499).

La función que sale mal

Hay un asesinato, hay un detective, pero también hay un elenco que no podría hacer las cosas peores aunque lo intentara. En “La función que sale mal”, los actores de la Sociedad de Teatro de Cornley ponen todo su empeño en presentar un drama serio, pero lo que termina pasando en escena es un caos desternillante. De jueves a domingos en Multiteatro (Avenida Corrientes 1283).

Chanta

La obra sigue la historia de Julio Ballesteros, un hombre que, tras su muerte, reflexiona sobre su vida, la sociedad y la hipocresía que lo rodea. A través de monólogos agudos y diálogos incisivos, el protagonista desnuda las costumbres, prejuicios y miserias humanas con un humor ácido y una mirada desencantada sobre la vida y la muerte. Con un ritmo frenético y cinematográfico, el escenario muta a cada instante, transformándose en postales delirantes de cada etapa de su vida. “Chanta” combina elementos de la comedia negra y la crítica social, con un guion inteligente, una puesta en escena impactante y el talento indiscutido de Agustín “Rada” Aristarán. Se presenta de jueves a domingos en Teatro Astral (Av. Corrientes 1639).

Eventos

After marcha

Luego de una nueva edición de la Marcha del Orgullo, ORGUSHO desembarca por primera vez en Ciudad Cultural Konex para celebrar el encuentro, la diversidad y la libertad con una propuesta artística que reunirá música, performances y una comunidad que hace de la fiesta un espacio de expresión. La cita será el sábado desde las 0:30 hasta las 5:30 en Sarmiento 3131.