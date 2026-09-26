La Casa Blanca pesa más que la Rosada

Chicas, ¿qué opinan de lo que dijo el Javo en “La Gran Manzana”?

Dijo tantas cosas. ¿A qué te referís en particular, Mary?

Que nos salen dólares por las orejas.

¿A quiénes?

Al país entero.

A mí con suerte me puede salir un tapón de cera, o un pelo duro, pero dólares, ni uno.

No sólo eso. Dijo que Argentina es “la tierra prometida”.

¿Prometida a cambio de qué? ¿No será regalada?

Parece un vendedor de autos usados. ¡Cómo macanea!

¿No les preocupa que sea tan culo y calzón con el Pato Donald?

Es cholulo de Trump. Pasó más tiempo en la Casa Blanca que en la Rosada. Dieciocho viajes se mandó en estos 3 años de gestión.

“Relaciones Peligrosas”, como la peli con Glenn Close, ¿se acuerdan?

¿Y qué me cuentan del Coronel Tereso?

¿Quién?! ¿Es una joda, no?

¡No! ¡Es posta! El Javo desvinculó a todo el personal civil de la quinta de Olivos por manejos turbios, y lo designó a Tereso para que pusiera orden.

¡Pobre! ¡Me imagino cómo lo habrán bulineado en el cole!

Vos que sos abogada, Lili, ¿no te podés cambiar el apellido si se presta a que te gasten?

Sí, se puede cambiar el apellido legalmente si suena grotesco, ridículo o es digno de burla. Artículo 69 del Código Civil y Comercial.

¿Justo el 69! ¡Pavada de número! ¡Mirá vos!

Si existen “justos motivos”, a criterio del juez, se puede modificar levemente el apellido, sacando una letra o dos, por ejemplo. Tereso podría haber sido “Terso” o “Treso”.

Igual, parece que se lo bancó, si llegó a Coronel.

Además del cuento de orejas dolarizadas y Tierra Prometida, el Javo se despachó en la Asamblea General de la ONU sin filtro. Dijo que es una “organización inútil”.

Eso es como ir a cenar a la casa de alguien y criticar la comida o señalar la mugre del baño. ¡No se hace, che!

¿Y desde cuándo esperás buenos modales del Peluca? Brillan por su ausencia desde el vamos. Se la llevó previa esa materia.

¿Y los errores garrafales de su hermana en su discurso en Tucumán? Le falla la conjugancia, como decía Osvaldo Pacheco en “La Tuerca”. Dijo: “Para que nosotros habramos llegado”. “Para que pudiéramos poder seguir”.

¡Valga la rebuznancia! ¡Mamma mía!

Y el Toto Caputo no se queda atrás. Dijo que se está “deslomando” en Estados Unidos por el crecimiento económico de Argentina.

¿En serio? ¡Se copió de Adorni! ¡Cuánto deslomado que tenemos, che!

Reapareció estos días, ¿vieron? Declaró ante la Justicia que su evolución patrimonial tiene “sustento razonable y verificable”.