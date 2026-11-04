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“La casa del minotauro” tendrá una última proyección en el Select

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Por Redacción

“La casa del minotauro”, el galardonado largometraje de ficción rodado en el Teatro Argentino, tendrá hoy una última función en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7.

Dirigida por Federico Raúl Bongiorno y protagonizada por Paula Almerares junto a Omar Sánchez y Ana María Haramboure, la película se filmó en los pasillos, talleres y salas del Argentino y construye un retrato afectivo y ambiguo del espacio, concebido como un laberinto temporal, físico y emocional.

A través de un montaje que difumina los límites entre ficción, documental y archivo, el filme explora la fragilidad de la memoria, el trauma intergeneracional y los costos del éxito artístico.

Desde la perspectiva de Federico Bongiorno, la arquitectura del teatro funciona como metáfora del inconsciente y de la memoria colectiva: un espacio donde el cine permite reconstruir el pasado críticamente desde las huellas del presente.

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