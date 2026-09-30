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SERÁ EL SÁBADO Y CON ENTRADA GRATUITA

La Catedral celebra su título de “la más linda del mundo” con un concierto sinfónico

Paula Almerares será solista

Por Redacción

La Catedral de La Plata celebrará con un concierto sinfónico su flamante título de la más linda del mundo. Será el sábado a las 18 en la nave central y estará a cargo de la Orquesta Escuela de Florencio Varela dirigida por Sebastián Mendizábal y contará con la participación especial de la soprano Paula Almerares. La entrada será libre y gratuita.

“Celebremos que fue elegida como la más linda del mundo porque la música también hace historia”, es el eslogan de este evento que nació por una iniciativa de la propia Almerares. “Se me ocurrió hacer un enorme concierto como una fiesta de valorización de la Catedral”, aseguró la soprano platense de reconocida trayectoria internacional.

A la hora de pensar en los músicos, Almerares influyó en la elección no casual de la Orquesta Escuela de Florencia Varela. Un espacio de formación, integrado por 120 jóvenes intérpretes, que durante muchos años estuvo a cargo de su padre, Héctor Almerares. Por eso, para ella, la emoción estará a flor de piel.

El programa que dirigirá el maestro Mendizábal estará integrado en su mayoría por compositores argentinos, un gesto que tiene que ver con la competencia en la que participó la Catedral de La Plata en representación del país y que, entre otros templos, superó a joyas como Notre Dame.

Entre otras piezas, se interpretarán “Suite Argentina”, “Taquito Militar”, “Adiós Nonino” y “Libertango”. El bandoneón solista, en algunas de estas obras, estará a cargo de Fabián Ortiz, un niño de 11 años al que la OE de Florencio Varela está ayudando a pulir su talento musical.

Junto a la agrupación, Almerares interpretará como solista “Alfonsina y el Mar” y en dúo con el tenor Ruben Martínez “Los pájaros perdidos”. Además de un cierre a toda orquesta con “Brindis” de ópera La Traviata.

Pero en el inicio del concierto, y acompañada en órgano por Miguel Ángel Cagliardi, interpretará un set religioso que incluirá el “Ave María” de Gounod y Bach, “Panis Angelicus” a dúo con Ruben Martínez, “Ave María” de Otello de Verdi y, entre otras, “Aleluya” de Mozart.

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