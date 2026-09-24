La Chancha Muda sale a buscar la luz

La Chancha Muda vuelve a La Plata con disco nuevo. Este sábado la banda se sube al escenario del Teatro Ópera para presentar “A todos mis santos”, su quinto álbum de estudio, junto a los temas que fueron armando un repertorio de más de veinte años de ruta. Es un disco que, sin renunciar a la guitarra pesada ni al espíritu contestatario, se anima a mirar hacia otro lado.

El título, cuenta Tamanaha, quedó abierto a propósito. “Lo dejamos medio abierto para que cada uno piense sus propios santos. Nada muy religioso ni nada por el estilo”, aclara. Y enumera: “Puede ser un familiar, un santo pagano, un Gauchito Gil, imaginate que puede haber un montón”. El disco iba a llamarse de otra manera, pero hubo algo que empezó a hacer ruido: “Lo terminamos viendo medio oscuro. Dijimos: ‘Che, no, no nos cierra’”. En su lugar apareció una idea de ofrenda y agradecimiento: “Un contexto de mier…, y nosotros pudiendo sacar un disco lindo con gente que nos sumó un montón, que nos enseñó un montón, y quedar conformes con esas canciones”.

El giro no es menor para una banda acostumbrada a la densidad. “El tercero se llamó ‘La peste del cazador’, un disco negro, oscuro, mostrando el contrapelo de la historia argentina”, recuerda. En el cuarto ya habían empezado a correrse de ese lugar, aunque sin soltar “su pesadez y su protesta”. Esta vez, dice, fue una necesidad interna: “Queríamos comunicar desde otro lado. Nos encanta el rock pesado, los arreglos oscuros, estamos cómodos ahí, pero en este queríamos empezar a contarlo de otra forma”.

Tampoco se trata de una mutación total. “No vamos a hacer otra cosa muy lejana, somos los mismos. Al ser siete y ser tan colectivo todo, muy lejos no nos vamos a ir”, explica. Lo que hubo fue una búsqueda: “Nos pusimos un poquito más en búsqueda de la luz: ‘Che, a ver, que no nos quede tan oscuro lo que tratamos de transmitir’”. Hasta barajaron usar como título un verso de “La canción sagrada”, uno de sus temas: “la luz del candil”. Lo descartaron por una razón de matiz: “El candil es el farolito que te lleva en un lugar oscuro. No estaba mal, pero dijimos: vamos a hacer foco en lo otro”. El nombre no se perdió: hoy bautiza el show acústico de la banda.

“A todos mis santos” se grabó entre diciembre de 2025 y marzo de 2026 en los estudios Romaphonic y Garra, con producción artística de Ale Vázquez y Germán Wiedemer. La consigna fue capturar a la banda tocando junta, en vivo, como en la sala de ensayo. “Estar ahí encerrados sin compu. La compu era solamente para grabar y dejar registro, no elaborábamos sobre una compu”, describe Tamanaha. Esta vez, además, entraron los siete a la vez, vientos incluidos: “Apostamos a grabar todos juntos, tratando de tomar lo que pasa ahí en cada toma entre nosotros”. Sobre esa base se sumaron después teclados, un cuarteto de cuerdas y coros.

La decisión tiene algo de postura frente a una industria cada vez más digital. “Cada vez menos personas intervienen en algunos procesos musicales. Acá tratamos de reforzar la otra idea: el contacto entre personas haciendo música, con las cosas que se pierden y las que se ganan”, dice. Y lo resume con una imagen de cocina: “Siete criterios opinando hacen una ensalada que entre uno o dos no podés hacer. Hay más debate, más charla, más idas y vueltas, pero es fructífero para nosotros”.

Después de tanto camino, la autogestión sigue siendo el motor, aun con una compañía que hoy les da una mano con los discos. “El núcleo sigue siendo el mismo: las ideas son las mismas, los debates son los mismos. Se va sumando más gente al equipo, por suerte”, cuenta.

El crecimiento fue tan gradual que la dinámica casi no cambió: “Siempre termina siendo autogestivo. A veces soltamos alguna cuestión, pero todo en algún momento vuelve y hay que estar ahí, metiéndole cabeza y cuerpo”.

Lo que sostiene todo, dice, es simple: “Siempre apuntamos a tomarlo en serio. Es lo que más nos apasiona en la vida a los siete, y se hace más fácil cuando está eso”.