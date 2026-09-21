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La chicana de Wanda en medio de un evento: “Yo no robo maridos”

Por Redacción

Wanda Nara lanzó una frase con destinataria implícita durante un evento de cosmética, donde presentó su línea de productos. Un hombre se acercó hasta el stand con su teléfono celular abierto, buscando que saludara a su pareja, y la mediática tiró: “Hola. Estoy hablando con tu marido. Tranquila, que no robo maridos”. Las risas de los presentes fueron instantáneas: la referencia a La China Suárez, claro, fue más que explicita. La escena, de hecho, terminó en una ovación cerrada. Wanda no olvida, y factura, como canta Shakira: por algo la novela no tiene fin.

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