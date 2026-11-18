La China Suárez volvió a estar en boca de todos en los últimos días, pero no sólo por su fuerte cruce con Wanda Nara el pasado fin de semana, sino por una versión sobre su pasado que dejó expuesto un supuesto affaire con nada más y nada menos que Leandro Paredes, el ídolo de la Selección y capitán de Boca Juniors.

Fue en “Bondi Live” donde Ángel de Brito dio a entender que la actriz había tenido un affaire con el futbolista. Sin mencionar a ninguno de los dos directamente, el conductor sugirió: “Dice la fuente que el jugador por el que habría salido la japonesa (...) Es uno que tiene apellido de algo que hay varias veces en una casa”.

Con el pasar de las horas, la noticia fue creciendo y muchos se hicieron eco de la situación, indicando que Paredes estaba atravesando una crisis con su esposa, Camila Galante, con quien tiene tres hijos.

La fuerte reacción de la China ante las versiones de un romance con Paredes

Lejos de quedarse callada y como viene pasando con más frecuencia desde que está en pareja con Mauro Icardi, la actriz decidió salir a decir lo suyo en sus redes sociales, negando rotundamente un romance con el delantero.

“Dejen de relacionar mi nombre con gente que ni conozco. Les debería dar vergüenza a estas alturas. Busquen a otro personaje para joder”, comenzó, desmintiendo.

En ese texto colgado en sus historias de Instagram, la China apuntó con todo contra los periodistas que la ensucian: “La mayoría de los periodistas argentinos son una escoria. Por suerte, la gente inteligente ya no les cree”, dijo.

Por último, Suárez cuestionó: “Que no se note tanto la bajada de línea que les dan para ensuciar mi nombre y desviar la atención de lo realmente importante. La mayoría de los medios son una mafia, si no estás con ellos, no obedeces, o no pasas sobres, te ensucian”.

El descargo de la actriz se sumó a la seguidilla de cuestionamientos que hizo contra Wanda Nara el pasado fin de semana, en donde no se guardó nada y volvió a reflotar el “Wandagate”.

¿Paredes en crisis?

Luego de que trascendiera la información sobre el supuesto romance, también surgió la versión de que Leandro y Camila no estarían atravesando su mejor momento como pareja.

“La cara de NO feliz cumpleaños de Leandro Paredes en el festejo de su hijo. ¿Qué pasa con Camila Galante? ¿Hay crisis? El video y la actitud de Paredes habla por sí sola”, expresó el periodista Fede Flowers en sus redes junto a un video en donde se lo ve al delantero en el cumpleaños de su hijo Giovani. Con rostro serio y preocupado, el jugador se muestra distante de su pareja, situación que se prestó a interpretaciones de todo tipo.