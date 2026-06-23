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La China Suárez "agarró de los pelos” a una joven por Mauro Icardi en un Boliche: “Él le dio cabida”

Por Redacción

La China Suárez y Mauro Icardi protagonizaron otro escándalo con su regreso a Argentina. El futbolista y la actriz aprovecharon su estadía en el país, mientras los hijos de ella se encuentran con sus padres y las hijas de él están bajo su cuidado, para salir a un boliche pero la noche habría terminado en agresiones. 

Según relató Carolina Molinari en LAM, la salida al boliche Tequila en su regreso a Argentina no tuvo un final feliz. La panelista confirmó que la China Suárez agarró de los pelos a una joven que se acercó al futbolista en el VIP del lugar. 

Molinari sostuvo que “el jueves Mauro y la China fueron a comer y después al VIP de Tequila. Cuando están ahí, se le acerca a Mauro una chica rubia, muy diosa, que es habitué del lugar, y Mauro le charló”. 

Esto no habría caído bien en los ánimos de la ex de Vicuña: “¡Para qué! La China la agarró de atrás, de los pelos, y la corrió”. “En un momento parecía que la iban a sacar del VIP a esta chica pero el tema es que Mauro fue como buena onda y le dio cabida”, agregó.

“A la China no le gustó nada y la corrió. La seguridad la iba a sacar del lugar a esta chica pero después no porque va siempre ahí”, comentó la panelista de LAM. Más tarde, sumó: “Mi amiga, que va mucho ahí, me dijo ‘ella le tiró de los pelos pero la chica no fue buscona, lo que pasó es que él le dio cabida”.

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