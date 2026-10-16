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La China Suárez enfurecida con una mujer que la grabó comprando ropa en Miami

Por Redacción

En Miami, La China Suárez accedió de onda a sacarse una foto, pero minutos después se encontró con una publicación despectiva.

Sin dudas, La China Suárez vivió un incómodo momento en una tienda de ropa económica en Miami, donde viajó con Mauro Icardi y sus hijos. Una argentina la grabó en el sector de cajas y luego le pidió una foto con su mamá.

Así, la actriz accedió a la postal y sonrió sin imaginarse que minutos después la ningunearían en Instagram, donde también la compararon con la ex mujer de su novio.

“No es por meter púa ni mucho menos, pero ¿Wanda Nara compraría en el Primark?“, pronunció una de las mujeres entre risas. La ex Casi Ángeles encontró la publicación y no dudó en salir a responderle.

“La diferencia entre vos y yo es que yo puedo darme el gusto de elegir dónde comprar. Y aunque me ponga un trapo estoy linda igual. Aguante Primark y felices vacaciones”, lanzó filosa La China dando por cerrado el tema. 

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