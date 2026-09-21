La China Suárez, Mauro Icardi y Benjamín Vicuña, juntos en un día especial para Amancio

Sin dudas, la China Suárez y Mauro Icardi continúan disfrutando de su tiempo libre juntos.

Este domingo por la mañana, toda la familia, incluido Benjamín Vicuña, asistió al primer campeonato de fútbol de Amancio, acompañados por Marcela Riveiro, la madre de la actriz.

“Jugó su primer campeonatito mi Amanshuli y metió gol”, subió la China Suárez.

La actriz compartió imágenes de su hijo menor con la camiseta de Argentina y una medalla conmemorativa de este momento que siempre recordará. El pequeño hace fútbol hace tiempo y ella suele subir momentos de cómo está aprendiendo, por eso, este día fue muy esperado.

La China Suárez fue junto a Mauro Icardi, Magnolia, Rufina y su mamá, Marcela Riveiro.

Asimismo, en las imágenes no hay rastro de las hijas del futbolista, aunque se sabe que todavía estarían con él. Wanda Nara había adelantado que seguirían hasta que él empezase a trabajar, pero aún no hay novedades sobre la confirmación de un nuevo club.

Por su parte, Benjamín Vicuña compartió una imagen abrazando a Amancio en este día especial para el pequeño.

La ex pareja demostró que, a pesar de que las cosas no están tan bien entre ellos, pueden juntarse en los momentos importantes de sus hijos.

Por otro lado, los hijos de la China Suárez aún no estarían escolarizados, aunque sí continúan con sus actividades extracurriculares.

Los menores habían comenzado y finalizado el ciclo escolar en Estambul, pero no retomaron porque Mauro Icardi terminó su contrato en el país.

Sin embargo, cabe recordar que, cuando estalló el escándalo con Benjamín Vicuña por la escolarización de los chicos, se supo que los menores hacían actividades del colegio a distancia para no perder la continuidad.