La China Suárez y Mauro Icardi en las redes: las imágenes reavivaron los rumores de casamiento

Recordemos que, la China Suárez llevaba una semana subiendo fotos y videos sola o con sus hijos y sin Mauro Icardi.

Pero, este domingo, la actriz volvió a mostrar a su novio en las redes y un gesto suyo reavivó los rumores de casamiento.

Así, la China subió una foto posando con una jarra de limonada. Luego, la actriz compartió otra con más zoom hacia su mano para dejar bien en claro que sigue usando su anillo, ese que despertó rumores de boda con Mauro Icardi hace un tiempo.

Enseguida la China Suárez subió una imagen romántica junto a Mauro Icardi, etiquetándolo.

Para alimentar aun más los comentarios, para el collage que compartió después usó la canción Ordinary de Alex Warren, pero la versión de boda. Parece que estaría queriendo dejar un mensaje.

Vale destacar que, Mauro Icardi aun continúa casado con Wanda Nara. El juicio por el divorcio sigue en Italia, después de que la Justicia rechazara los pedidos de manutención de la mediática, en julio de 2026. Ahora, restaría definir la división de bienes que exigió el futbolista y las obligaciones parentales.

La China Suárez mostró que estaba pasando un domingo tranquilo, disfrutando de un postre junto a Mauro Icardi y a una amiga, Agui Bragarnik.

Ella es familia de Christian Bragarnik, uno de los dueños del Elche, un equipo español. Hace unas semanas, corrió el rumor de que el club se había interesado en él, pero no llegaron a un acuerdo.

Por su parte, Mauro Icardi no reposteó las imágenes con la China Suárez en sus redes.

Después del último escándalo que protagonizó atacando a Benjamín Vicuña, tratándolo de mal padre, el futbolista quedó callado.

Pero, teniendo en cuenta que está negociando a dónde continuará su carrera, debe querer mantener un perfil bajo para no perjudicarse.