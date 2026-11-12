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LA DENUNCIA A ICARDI

¿La China tendrá que declarar ante la Justicia?

La actriz, en la mira

Por Redacción

En medio del nuevo escándalo que se vive en el entorno de Mauro Icardi y la denuncia que hizo Wanda Nara por supuesta violencia del delantero hacia su hija Francesca, ahora trascendió que La China Suárez podría ser llamada a declarar en Tribunales.

Sin embargo, en las últimas ahoras, Agustín Rodríguez, abogado de la actriz habló desmintió que su clienta haya sido citada a declarar por los hechos del viernes pasado. “No tenemos ninguna información de eso. Le quiero desmentir porque en algunos lados están asegurando eso, y ella no fue citada como testigo”, aseguró en el programa “Primicias Ya”.

“Calculo que el doctor Oneto (abogado de Icardi) sabrá si es conveniente o no. Pero hasta el momento a ella no le ha llegado ninguna citación”, agregó, negando el rumor.

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