Un comentario sobre el físico de Pablo Migliore terminó en una inesperada confesión de Luciana Geuna durante la última gala de eliminación de MasterChef Celebrity. Entre risas y comentarios cómplices, la periodista admitió que suele tocar al exarquero fuera de cámara y no escatimó elogios hacia su aspecto físico.

Todo comenzó cuando Wanda Nara recorría las estaciones de los participantes y surgió una conversación sobre los abrazos y los arañazos, a partir de un comentario de Migliore sobre Edith Hermida. En ese contexto, Geuna tomó la palabra y dejó en evidencia la confianza que tiene con su compañero.

"Los brazos que tiene son de machobuz", lanzó la periodista, antes de remarcar que el exfutbolista está "tallado a mano". Además, reconoció entre risas que suele tocarlo cuando las cámaras no están grabando.

La reacción de Wanda Nara no tardó en llegar. Al escucharla, la conductora le hizo un reproche en tono de broma y le recordó que ambos están casados. "Te tengo como a una mujer seria... Tocá a un soltero, vos estás casada. ¡Migliore está casado!", le dijo.

El intercambio generó un momento distendido en el estudio y sumó un capítulo inesperado a la relación entre los participantes del reality.

La emisión del martes 24 de noviembre también tuvo un desenlace para Geuna: la periodista quedó eliminada de la competencia después de enfrentarse a Julieta Poggio en el duelo final.