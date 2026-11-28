En las últimas horas, el periodista Emiliano Pinsón confesó en sus redes sociales que el tratamiento experimental para la atrofia multisistémica, una forma atípica de la enfermedad de Parkinson, todavía no produjo mejoras y que regresará a la Argentina con mayores dificultades físicas.

“Hasta ahora la cosa no va bien. El tratamiento, les dije la vez pasada, no va bien. Yo cada vez estoy físicamente con más inconvenientes. Seguramente estaré con silla de ruedas, espero que sea una electrónica ya, en poco tiempo”, señaló desde la ciudad española de Pamplona donde se encuentra realizando el tratamiento.

En ese marco, Pinsón confirmó que retornará a España en febrero del próximo año para seguir con la terapia que estaba recibiendo. “Vuelvo el 6 de febrero seguro, aquí, a Pamplona. Si no sigo es porque el laboratorio piensa que este medicamento funciona en animales, en ratas de laboratorio, y no en humanos, que por ahora es así. Habrá que ver ahora con el tema de las pruebas que hicieron, los ajustes que hicieron, si la cosa va mejor”, argumentó.

Asimismo, el periodista vaticinó que, si obtiene una respuesta favorable, deberá regresar a la ciudad española cada tres meses. Caso contrario, buscará enfocarse en terapias destinadas a mejorar su calidad de vida en Argentina.

“Hoy hablo mal o peor que antes porque se me está endureciendo la lengua directamente. No tengo fuerzas físicas; mentales sí, que es lo que me ha salvado, sin duda, lo que me mantiene en pie”, explicó sobre cómo se encuentra su salud en la actualidad.

Pinson fue diagnosticado en junio de 2022 con una atrofia multisistémica (AMS), una enfermedad neurodegenerativa poco frecuente vinculada al Parkinson que afecta distintos sistemas del organismo y compromete el cerebelo. A su vez, provoca rigidez en las extremidades y en la lengua, pérdida de fuerza muscular y dificultades progresivas para caminar, escribir y hablar.