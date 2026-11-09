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La emoción de Arturo Puig al recordar el paso de León XIV frente a su casa: “Fue una señal de Selva”

El actor relató el privilegiado encuentro visual que tuvo con el Papa desde su hogar durante su recorrido por la Capital Federal

Por Redacción

El paso del Papa León XIV por Buenos Aires dejó momentos de profunda emoción que trascendieron la agenda oficial. En diálogo con la periodista Nancy Pazos, el actor Arturo Puig relató cómo el Sumo Pontífice se giró hacia su departamento en el momento exacto de su recorrido, un cruce de caminos que derivó en un conmovedor recuerdo compartido sobre su esposa Selva Alemán.

En primer lugar, Puig relató detalles de aquel instante inolvidable que vivió junto a su hija, intercalando la transmisión televisiva con la vista directa hacia la calle. "Fue espectacular, porque yo justo vivo en la salida del túnel, por donde salió con el Papamóvil. Estaba con mi hija y estábamos acá esperando, mirando la tele y mirando para afuera", señaló el artista.

Según relató, el Sumo Pontífice avanzaba con la mirada fija al frente cuando, de manera imprevista, giró la cabeza y miró directamente hacia el balcón donde se encontraba el actor. Ante el conmovedor relato, la conductora le señaló en vivo. "Cuando me decís que el Papa pasaba, pero que de repente se dio vuelta y miró para el balcón donde estaban ustedes, yo creo que esa fue una señal de Selva. No me jodas", haciendo alusión su mujer fallecida en septiembre de 2024.

Tras una pausa cargada de silencio y emoción, el actor le dio la razón de forma rotunda: "Sí... La verdad que tenés razón. Total y absolutamente". Sobre el cierre de la entrevista, Pazos destacó la calidez humana que tanto Puig como Alemán supieron cultivar a lo largo de los años con su público y colegas, un reconocimiento que el actor agradeció con afecto antes de despedirse.

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