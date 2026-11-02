La emoción de Mercedes Funes al recordar a su madre en PH, Podemos hablar: reveló la señal que recibió en su celular tras su muerte

Señales. Mercedes Funes abrió su corazón y compartió una experiencia que todavía la emociona.

Durante su paso por PH, Podemos hablar, recordó a su mamá, Nelly Meden, quien murió en 2014, y contó el inesperado mensaje que recibió en su celular justo cuando pensaba en ella.

La actriz le contó a Andy Kusnetzoff que tenía pensado hacerse un tatuaje relacionado con su madre, como una forma de llevarla siempre presente. “Mi madre falleció en 2014 y yo tenía un vínculo muy estrecho con ella”, comenzó.

Allí, reconstruyó el momento en el que surgió la idea: “Tres días después, yo venía de hacer teatro, venía manejando en el auto y venía hablando fuerte como si estuviera con ella. Le dije que quería hacerme un tatuaje que me recuerde a ella”.

Con la emoción a flor de piel, Funes sorprendió al contar lo que ocurrió después. “Sabía que su respuesta iba a ser que no, que de ninguna manera. En ese momento suena una alarma en el celular de Twitter de cuando alguien te menciona”, relató.

Entonces, según recordó, la publicación que le llegó estaba escrita en mayúsculas y decía: “Hay tatuajes que no necesitan tinta”.

El mensaje la impactó profundamente, sobre todo porque, según contó, vivió otras situaciones similares en las que sintió cerca a su mamá.



Sin embargo, la actriz finalmente decidió hacerse el tatuaje que tenía pensado. Así, además de llevarla siempre en sus recuerdos, también conserva en la piel ese vínculo tan especial que las unía.



