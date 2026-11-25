Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una fecha que busca visibilizar las múltiples formas de violencia que atraviesan las mujeres, denunciar las desigualdades estructurales y renovar el compromiso de la sociedad frente a una problemática que no reconoce fronteras sociales, económicas ni culturales. En ese contexto, el Centro Cultural Viejo Almacén El Obrero, 13 y 71, realizará este viernes y sábado 28 “La escena que nos nombra”, un encuentro que propone hacer del arte una herramienta de visibilización, resistencia y transformación social.

La fecha, instituida por las Naciones Unidas en 1999, recuerda a las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, activistas dominicanas asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Su historia se convirtió en un símbolo internacional de la lucha contra las violencias hacia las mujeres.

A más de seis décadas de aquel crimen, y en una sociedad en la que los femicidios, las violencias psicológicas, físicas, económicas y simbólicas siguen formando parte de la realidad cotidiana, la iniciativa del espacio cultural platense busca propiciar un encuentro desde la sensibilidad y la potencia expresiva del arte.

“Entendemos que ocupar la escena es una forma de resistencia y visibilización y queremos juntarnos y encontrarnos para compartir arte en estas jornadas”, aseguró Adriana Susa, referente del Centro Cultural Viejo Almacén El Obrero.

La propuesta, que comenzará ambos días a las 20, con entrada gratuita y actividades a colaboración voluntaria, pondrá en diálogo diferentes lenguajes artísticos y experiencias creativas, reivindicando la importancia de construir espacios colectivos de escucha, expresión y acompañamiento.

El viernes, la palabra será protagonista a través de lecturas de poesías y textos dramáticos a cargo de Mónica Calcagno, Martha Bugiolachi, Carla Costamagna, Roxana Aramburú, Agustina Ayala, Natalia Maldini y Lucía Uncal. La jornada incluirá también una proyección audiovisual del colectivo de mujeres muralistas Grito Diagonal, que encuentra en el arte urbano otra manera de intervenir el espacio público.

El sábado, en tanto, la programación tendrá como protagonista al teatro con “Cuando los animales duerman”, una obra con dramaturgia de Soledad Allende, dirección de Moira Hidalgo y actuaciones de Gabi Busechian, Melany Kuhn, Yani Maccallini y Amparo Maldonado. La pieza presenta a dos conejas en cautiverio que planean escapar de la veterinaria en la que se encuentran. En una atmósfera onírica, el encierro, el deseo y la búsqueda de libertad atraviesan una historia en la que los acontecimientos comenzarán a alterar los planes de las protagonistas.

El cierre musical estará a cargo de Elke Aymonino.

Durante ambas jornadas funcionará, además, una feria de emprendimientos que reunirá objetos en mosaico, juguetes de madera, libros de tela e intervenciones con esténcil.

Con actividades distribuidas entre la sala teatral y el patio, y con la cantina abierta, El Obrero propone extender la experiencia artística más allá del escenario y generar un espacio de encuentro comunitario.