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SU SALUD EN LA MIRA

“La están controlando”: Carmen Barbieri fue internada y generó preocupación

Por Redacción

La salud de Carmen Barbieri mantiene en vilo al mundo del espectáculo luego de que se conociera que debió ser internada en la clínica Zabala en Belgrano.

Barbieri venía de un octubre cargado de problemas de salud, sumado a que había tenido una semana compleja a nivel emocional cuando debió declarar ante el tribunal por el juicio a Aníbal Lotocki.

Ante las especulaciones sobre su estado, Fede Bal se encargó de confirmar la situación real que está atravesando la capocómica.

“Tuvo también covid hace una semana. Viene de una racha de mier... pobre”, dijo Bal sobre la salud de su madre. Carmen también había sido internada recientemente por problemas respiratorios, pero pese a esto, el nuevo ingreso a la clínica responde a una infección urinaria, según explicó su hijo.

“La están controlando y en unos días le darán el alta”, agregó Fede llevando tranquilidad.

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