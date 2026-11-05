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La estrella colombiana Greeicy se prepara para su presentación en suelo argentino

Por Redacción

La estrella colombiana Greeicy afina detalles para su presentación en argentina este próximo 26 de noviembre, en el marco de su tour "Candela", que la lleva a recorrer distintos puntos de Latinoamérica.

Así, la artista vuelve al país tras una arrolladora presentación el pasado noviembre de 2024.

Con producción de Fenix Entertainment, el espectáculo llega en uno de los momentos más creativos y explosivos de su carrera, tras el estreno de "Discúlpeme, Señor", su nuevo sencillo que combina afrobeats y su reciente nominación a los Latin Grammy.

Allí, el espectáculo promete reunir sus mejores interpretaciones y sus clásicos inolvidables como "El Limonar", "Estas Ganas", "Quiero+" y "Curándote", canciones que trazaron el mapa de su nueva etapa musical.

Además, será un recorrido por su último proyecto "Candela", que la llevó a tener el gran reconocimiento de una nominación a los Latin Grammy.  

Su vínculo con el país tiene nombre y apellido: grabó junto a Tini Stoessel el hit "22", un himno de cumbia pop producido con Pablo Lescano y protagonizado por el Kun Agüero que arrasó en las listas argentinas, y también colaboró con la artista en el remix de "La Ducha" junto a María Becerra y Becky G.

Finalmnte, recordemos que, en marzo de 2024 visitó nuestro país, para luego consolidarse como la artista colombiana de mayor poder de convocatoria en su propio país. 

Ese mismo año, su gira por España agotó entradas en tres ciudades como Barcelona, Alicante y Madrid.

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