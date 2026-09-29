La familia de Daniel Osvaldo sacó un comunicado sobre su estado de salud

La familia del exfutbolista Daniel Osvaldo difundió un comunicado para aclarar su estado de salud y desmentir distintas versiones que circularon en los últimos días, luego de su internación. El mensaje fue publicado en la cuenta oficial de Instagram del exjugador, por decisión del propio Osvaldo.

“Hacemos este comunicado por decisión de Dani”, comienza la carta. En el texto, sus familiares aseguraron que el exfutbolista “está bien y lúcido” y rechazaron las versiones que señalaban que había llegado al centro de salud en una situación de indigencia.

También desmintieron otros trascendidos vinculados con su estado de salud. En particular, negaron que le hayan extraído “una parte del pulmón”, que presente complicaciones en las piernas y que su cuadro sea consecuencia de un supuesto “consumo de sustancias”.

La familia cuestionó la difusión de “falsedades sin chequear”, aunque aclaró que se trató de “unos pocos medios” y destacó que la mayoría mantuvo una actitud respetuosa frente a la situación.

Qué tiene Daniel Osvaldo

En cuanto al cuadro que atraviesa, la familia explicó que Osvaldo permanece internado en terapia intensiva debido a un derrame pleural.

“Tras varios días con malestares que en un principio se creían musculares o intercostales, le detectaron lo que mal o bien popularmente se conoce como líquido en el pulmón”, señalaron.

Según detallaron, el exfutbolista fue sometido a una intervención quirúrgica para limpiar la zona y actualmente aguardan los resultados de los cultivos.

“Nos explicaron que los mismos llevan su tiempo pero son indispensables para tener el diagnóstico exacto y así definir el tratamiento adecuado para la infección que presenta”, explicaron.

Por último, sus familiares pidieron “prudencia y empatía” al momento de difundir o replicar información sobre su estado de salud y remarcaron que detrás de la situación hay personas cercanas que atraviesan un momento difícil.