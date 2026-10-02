La Fiesta Judía llega a su séptima edición

Las fiestas judías tienen una fama bien ganada: casamientos y bar mitzvá intensos, con baile en ronda, mesas que nunca se vacían y final a deshoras. De esa fama partió en 2018 la idea de La Fiesta Judía: hacer todo eso sin que haya nada en particular que festejar, y con las puertas abiertas. “Dijimos: hagamos una fiesta judía abierta a toda la comunidad, para que todo el mundo pueda participar y ver de qué se trata”, resume Gustavo Perelsztein, presidente del Max Nordau, institución organizadora del encuentro que este sábado celebra su séptima edición en la sala de 58 entre 10 y 11.

Para la ocasión, el teatro se viste de salón de fiestas. En la barra habrá cocina de Europa oriental, como los knishes, y también de la tradición judía de raíz árabe: lahmacun, fatay y sambusak de queso. Del lado dulce, la clásica torta de miel, el lekaj. Pero el corazón de la noche es musical. Abre Gabriel Abramovici, a quien Perelsztein señala como el mayor acordeonista klezmer del país, que además lidera Segundo Mundo, la pequeña orquesta encargada del cierre. Participa también el grupo platense Tribu Nicandra, con danzas gitanas, balcánicas y árabes, que invita al público a sumarse. Y la Max Nordau Klezmer Band, con casi diez años de trayectoria, estrena un espectáculo con audiovisuales junto a la cantante Sara Sominson. “Más que presenciar un concierto, se trata de vivir la experiencia: los aromas, los bailes en ronda, esa música tan particular”, dice.

Una tradición que se abrió

La fiesta tiene su prehistoria. Durante casi treinta años, hasta 2018, el Max Nordau organizó Mameloshn, un festival de música en ídish, cantada e instrumental, impulsado por Alejandro Hirsch, socio emblemático de la casa fallecido hace pocos años. Era un encuentro hacia adentro, que convocaba a un núcleo más cerrado de idishistas. Cuando dejó de hacerse, la institución decidió llevar esa tradición al Teatro Ópera, de su propiedad y hoy gestionado por una productora que cede la fecha.

Para Perelsztein, abrirse es fiel al espíritu fundacional. El Max Nordau nació en 1912 de la mano de inmigrantes de Europa oriental que buscaban preservar su idioma, su música, su teatro y su educación, y a la vez integrarse a la Argentina. “No se trata de integrarse disolviendo lo que uno es, sino de integrarme al resto desde lo que soy y aceptar la diversidad del otro”, explica.

En ese sentido, este año el lema es “Klezmer por la vida y la paz entre los pueblos”, y la elección tiene historia. En 2023, con todo organizado, la fiesta se suspendió tras la masacre del 7 de octubre: fue el único año sin edición. Sin entrar en el análisis de un conflicto que define como muy complejo, Perelsztein recuerda que la posición histórica de la institución es la de dos pueblos conviviendo en paz en dos Estados, y extiende ese deseo al mundo: “Entendemos que el klezmer, tal como lo expresamos hoy, tiene la voluntad de ser un gran llamado a la paz y a la vida”.

“Suelta de libros” Como el Max Nordau es también biblioteca, y sostiene un espacio de intercambio gratuito de libros en la vereda de calle 11 entre 58 y 59, habrá suelta de libros: el público podrá elegir un ejemplar y llevárselo esa misma noche. Como el Max Nordau es también biblioteca, y sostiene un espacio de intercambio gratuito de libros en la vereda de calle 11 entre 58 y 59, habrá suelta de libros: el público podrá elegir un ejemplar y llevárselo esa misma noche.