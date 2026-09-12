La foto que blanqueó el romance entre La Joaqui y Tiago PZK: “Mi nuevo yerno”

En medio de las versiones y cruces que sacuden a la escena urbana argentina, una imagen volvió a poner a los dos cantantes en el centro de la escena. La Joaqui y Tiago PZK participaron de una reunión familiar y una publicación de la madre de El Noba encendió nuevamente las especulaciones sobre una relación entre ambos.

Desde que trascendió la separación de La Joaqui y Luck Ra, los movimientos sentimentales de los artistas se convirtieron en motivo de todo tipo de versiones. Fotos, canciones, publicaciones y hasta silencios fueron interpretados como posibles señales. Mientras Luck Ra fue relacionado con Tuli Acosta, a La Joaqui comenzaron a vincularla con Tiago PZK.

Ahora, una foto publicada el viernes por la noche sumó un nuevo capítulo a la historia. La encargada de compartirla fue Vanesa Aranda, madre de El Noba, el cantante de Florencio Varela que murió en 2022 tras sufrir un accidente en moto y que mantenía una estrecha amistad con La Joaqui.

“Qué nervios, mi niña me trae a conocer a mi nuevo yerno”, escribió Aranda junto a las imágenes, en un mensaje que rápidamente llamó la atención de los seguidores de los artistas.

El vínculo de La Joaqui con la familia de El Noba

La publicación de Vanesa Aranda tiene un significado particular por el vínculo que La Joaqui construyó con la familia de El Noba. La cantante y el artista, cuyo nombre real era Lautaro Coronel, se conocieron durante la grabación de “Lassie”, junto a L-Gante, y desde entonces mantuvieron una relación que ambos definían como de hermanos.

Juntos también grabaron “Pica” y “Butakera”. Esta última colaboración se realizó pocos días antes de la muerte de El Noba, ocurrida el 3 de junio de 2022, cuando tenía 25 años.

Con el paso de los años, La Joaqui mantuvo el vínculo con la familia del cantante. Por eso, la presentación de Tiago PZK como un supuesto “nuevo yerno” por parte de Vanesa fue interpretada en redes como una señal especialmente significativa, aunque ninguno de los dos artistas confirmó públicamente hasta ahora que estén en pareja.

Cómo comenzó el rumor entre La Joaqui y Tiago PZK

Las versiones sobre el supuesto romance tomaron fuerza después de la separación de La Joaqui y Luck Ra. La cantante había contado que nunca había tenido una pareja que no la engañara, mientras que Luck Ra respondió con un comunicado en el que negó haberle sido infiel.

En ese mismo mensaje, sin embargo, hizo referencia a que su expareja ya estaría vinculada con “un ex gran amigo” suyo. A partir de entonces, el nombre de Tiago PZK quedó instalado en el centro de las especulaciones.

La Joaqui respondió posteriormente con un extenso descargo en el que cuestionó que Luck Ra expusiera aspectos de su intimidad. También se refirió directamente al vínculo con el cantante señalado por su ex.

“Vos sabés perfectamente que nosotros nos conocemos desde chicos. Existe entre nosotros una historia propia, anterior, profunda y completamente independiente de vos”, sostuvo.

Y cerró con una frase que agregó todavía más misterio al conflicto: “Preservé cosas que podrían haberte dejado muy mal parado”.

Ahora, la publicación de Vanesa Aranda volvió a alimentar las versiones. Por el momento, La Joaqui y Tiago PZK no hicieron una confirmación pública de su supuesto romance, pero la aparición conjunta en un ámbito familiar sumó una nueva señal a una historia que desde hace semanas mantiene en vilo a sus seguidores.