La fuerte pelea entre la China Ansa y Santi Maratea se descontroló y tuvieron que cortar PH

La feroz pelea entre la China Ansa y Santi Maratea en PH: Podemos Hablar (Telefe) terminó desbordando por completo la dinámica del programa y obligó a Andy Kusnetzoff a interrumpir la grabación y retomarla unos 20 minutos después. Lejos de tratarse de un simple intercambio de opiniones, el enfrentamiento alcanzó tal nivel de tensión que el conductor debió intervenir personalmente para intentar calmar los ánimos.

Todo comenzó cuando la periodista le preguntó al influencer por la colecta destinada a un refugio de perros. La consulta no cayó nada bien en Maratea, quien comenzó a cuestionar la información que manejaba Ansa y puso en duda su investigación.

“¿Tu averiguación fue a través de medios o qué? ¿No es medio incompleto? Sos periodista, trabajás en medios. ¿Te parece que es completo o incompleto averiguar a través de medios?”, la increpó el influencer. Ante los cuestionamientos, la comunicadora intentó aclarar su postura: “Estoy preguntando, no estoy acusando de nada”.

Sin embargo, lejos de bajar el tono de la discusión, Maratea redobló la apuesta y lanzó una filosa frase: “Si nos ponemos a preguntar qué averiguaste, seguro no sepas nada”. La periodista no se quedó callada y le respondió con firmeza: “Seguro que sí”.

Qué dijo Andy Kusnetzoff tras la pelea entre la China Ansa y Santi Maratea

Pero lo más llamativo ocurrió después de la discusión, cuando Kusnetzoff decidió frenar la grabación y conversar con ambos protagonistas fuera del aire. Tras varios minutos de interrupción y sin haber logrado que llegaran a un acuerdo, el conductor retomó el programa y sorprendió a todos con un contundente descargo en el que explicó los motivos de su decisión.

“Vuelvan a sus lugares. Cuento lo que pasó: en el frente a frente, la China hizo una pregunta, Santi respondió, cada uno a su manera. Pedí cortar, me ha pasado, siento que es dentro de un código del programa”, comenzó explicando Andy ante la mirada de los invitados.

Acto seguido, el conductor reconoció que la discusión había superado los límites que considera aceptables dentro del ciclo y reveló qué lo llevó a tomar una determinación tan poco habitual: “Sentí que la charla se puso agresiva, que se iba del código. Tratamos de llegar a un arreglo”.

Pero la situación estaba lejos de resolverse. Andy admitió que, pese a la intervención de la producción y a los minutos que permanecieron sin grabar, la China Ansa y Santi Maratea no habían logrado ponerse de acuerdo. “Para los dos es justo que estemos de acuerdo. No llegamos tanto a un acuerdo y por eso estamos en esta situación”, manifestó.

Con la intención de recuperar la tranquilidad y continuar con el programa, Andy les propuso a los protagonistas dejar atrás el enfrentamiento y expresar sus sensaciones sin volver a agredirse. “Me parece que está bueno darle un cierre sin agresividad. Cada uno se sintió tocado por la razón que sea y que cada uno pueda decir algo para cerrar el momento”, sostuvo.

Finalmente, el conductor dejó en evidencia lo excepcional de la situación y reconoció que estaba intentando encontrar una solución sobre la marcha, sin ninguna indicación previa sobre cómo manejar el conflicto. “Lo estoy haciendo terapéutico, no tengo guion”, confesó frente a todos.

De esta manera, el conductor quedó en el centro de uno de los momentos más tensos de PH: Podemos Hablar, al verse obligado a detener la grabación e intervenir para intentar ponerle fin a una discusión que había comenzado con una pregunta sobre las colectas solidarias de Maratea.