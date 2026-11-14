La furia de Wanda: del “te mato a palos” al “no respondí de mí”

Una semana del nuevo escándalo en “La casa de los sueños”, donde Wanda Nara se apersonó tras recibir un pedido de auxilio de su hija Francesca, sigue habiendo repercusiones. Ahora, la mediática quedó en el ojo del huracán después de que en la tevé mostraran un audio en el que se escucha claramente cómo insulta a la China Suárez, un material que la actriz llevaría a la Justicia para denunciarla por amenazas. Sin embargo, lejos de amedrentarse, Nara fue por más: “le dije más cosas”.

Entre otros insultos, en el audio que salió al aire en “Puro show” se escucha la furia de Wanda Nara pero, también, la risa burlona de Suárez.

“Sos una negra de m... que estás acá por plata, pelotuda. Ni sabés por qué estás acá. Yo te mato yo a palos. Idiota”, se escucha decir a Nara. La actriz le responde: “¿A quién vas a matar a palos?”, con sorna.

Luego, la conductora de “MasterChef” continúa: “Muerta de hambre. Estás acá como una regalada, prostituta”.

QUÉ DIJO WANDA

Tras conocerse el material, que rápidamente copó las redes sociales, Wanda Nara rompió el silencio. Lo hizo escuetamente, a través de sus redes sociales, donde no solo se hizo cargo de sus dichos sino que fue por más. En ese mensaje, la mediática apuntó a la periodista Ángeles Balbiani, ex “Rebelde Way”, quien puso al aire los audios: “Faltan frases, editaste, dije más cosas...”, dice Wanda, picante. En “Puro show”, cuestionaron la integridad de Balbiani por su edición al decir: “Es una edición que fue hecha para perjudicar a Wanda”.

En su descargo, Wanda Nara explica los motivos de su reacción: “Me tocaron a mis hijos, no respondí de mí”. Vale mencionar que esa situación se dio luego de haber recibido el pedido de auxilio de su hija, quien, según trascendió, habría sido golpeada por su padre.

A raíz de lo ocurrido, Lautaro Rodríguez, uno de los abogados de la China Suárez, confirmó a “TN Show” que demandarán a la conductora por amenazas: “Hablamos y viendo los videos, prefirió avanzar. Más que nada para que no queden impunes los dichos. No porque sienta miedo”, explicó el letrado, y dijo que es un delito por amenazas.