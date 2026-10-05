La Gala: se conoció el primer eliminado de MasterChef Celebrity

MasterChef Celebrity planteó un desafío difícil para la primera gala de eliminación.

Los jurados invitaron a Ian Lucas, con la excusa de que estará en la edición Junior, para que les presente a los cocineros el plato con el que ganó el reality: una milanesa con hueso con fideos negros y ellos tenían que hacer su versión.

Así, los cocineros se enfrentaron a la tarea de cocinar una milanesa de un corte de carne con hueso con alguna guarnición y un dip.

Por su parte, Ian Lucas los acompañó, los aconsejó junto a los jurados, pero no todos tuvieron un gran rendimiento y el eliminado casi que fue cantado.

Morena Beltrán, Mike Amigorenea, Lizy Tagliani y Campi fueron los cuatro mejores platos de la noche porque lograron sorprender al jurado.

Nazareno Casero, Marta Fort, Luck Ra, Pablo Migliore y Grego Rosselló pudieron cumplir con el desafío sin sorprender demasiado, pero les sirvió para pasar.

Entonces, de esta forma, Pachu Peña, Diego Ramos y Alejandro Lerner quedaron para la decisión final. Así, el humorista fue el eliminado de la noche, quien prometió que volverá en el repechaje. Wanda Nara lo dijo: “¡Una gran pérdida!” Todos se lamentaron por su salida de MasterChef Celebrity.

“La pasé muy bien, me trataron maravillosamente bien, desde los compañeros a los técnicos”, expresó Pachu Peña cuando se despidió de MasterChef Celebrity. Además, dejó una frase que dijo tener tatuada que conmovió: “Un día sin risas es un día perdido”.